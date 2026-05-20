임영웅, 'IM HERO 2' 멜론 12억 스트리밍 돌파...또 입증된 음원 파워

가수 임영웅의 정규 2집 앨범 'IM HERO 2'가 멜론에서 누적 스트리밍 12억 회를 돌파하며 음원 파워를 입증했다. 이 앨범은 지난해 8월 29일 발매되었으며, 발라드, 트로트, 팝, 힙합, 댄스 등 다양한 장르의 11곡 수록곡이 대중의 사랑을 받았다. 임영웅은 지난 3월 11일 멜론 역대 누적 스트리밍 순위에서 방탄소년단을 제치고 전체 1위에 오른 바 있으며, 오는 9월 고양종합운동장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트를 개최할 예정이다.

가수 임영웅./사진=물고기뮤직

가수 임영웅의 음원 파워가 또 한 번 입증됐다.

지난 19일 기준, 임영웅의 정규 2집 앨범 'IM HERO 2'가 국내 최대 음원 플랫폼 멜론에서 누적 스트리밍 12억 회를 돌파했다.

?임영웅의 'IM HERO 2'는 지난해 8월 29일 발매됐다. 발라드, 트로트, 팝, 힙합, 댄스 등 여러 음악 장르를 소화한 임영웅의 매력이 담겼다. 발매 이후 꾸준히 대중에게 사랑받고 있다.

이에 타이틀곡 뿐만 아니라 수록곡 11곡이 대중의 사랑을 받으며 누적 스트리밍 12억 회 돌파라는 대기록을 이끌었다.

?임영웅은 앞서 지난 3월 11일, 멜론 역대 누적 스트리밍 순위에서 그룹 방탄소년단(BTS)을 제치고 전체 1위에 오른 바 있다.

음원 파워를 뽐내며 기록 행진을 이어가는 임영웅이 앞으로 보여줄 성과에 이목이 집중된다.

?한편, 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트를 개최한다.