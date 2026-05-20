'눈동자' 신민아, 1인 2역 도전...올여름 '스릴러퀸' 등극하나

배우 신민아가 올여름 영화 '눈동자'에서 1인 2역을 맡아 연기 인생 최고 난이도 연기에 도전했다. 신민아는 유전병으로 시력을 잃어가는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공했지만 의문의 죽음을 맞이한 쌍둥이 동생 서인 역을 맡았다. 신민아는 완벽한 동공 연기와 섬세한 감정 표현으로 극의 몰입감을 높이며 스릴러 퀸으로 자리매김할 것으로 기대를 모았다.

배우 신민아가 올여름 ‘눈동자’에서 1인 2역을 맡아 연기 인생 최고로 난이도 높은 연기에 도전한다.

영화 ‘눈동자’는 유전병으로 시력을 점점 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다.

신민아는 넷플릭스 시리즈 ‘악연’, 드라마 ‘손해 보기 싫어서’, ‘우리들의 블루스’, ‘갯마을 차차차’, ‘보좌관 – 세상을 움직이는 사람들’, 영화 ‘3일의 휴가’, ‘디바’, ‘나의 사랑 나의 신부’ 등 다양한 작품을 통해 거부할 수 없는 매력과 독보적인 존재감으로 많은 사랑을 받아왔다. 안주하지 않고 매 작품 새로운 얼굴을 보이려 노력해온 신민아는 이번 ‘눈동자’에서 가장 고난도 연기력이 필요한 미션을 수행한다.

신민아는 영화 ‘눈동자’에서 유전병으로 점차 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인 역을 맡아 화제를 모으고 있다. 먼저 서진은 쌍둥이 동생의 죽음에 의문을 품고 직접 진실을 찾아 나서는 인물로, 점점 흐릿해지는 시야 속에서도 끝까지 범인을 쫓으며 긴장감을 이끄는 캐릭터이다. 반면 서인은 앞이 보이지 않지만 도예가로 활동하며 자신만의 세계를 살아가는 인물로 의문의 죽음을 통해 사건의 시작점이 되는 존재다. 신민아는 ‘눈동자’를 통해 같은 얼굴이지만 전혀 다른 분위기와 감정선을 지닌 두 인물을 섬세하게 표현하며 극의 몰입감을 한껏 끌어올린다.

특히 신민아는 시력을 잃기 전 사건을 해결해야만 한다는 긴장된 상황 속 완벽한 동공 연기로 심리적 공포와 혼란을 현실감 있게 담아내며 압도적인 몰입감을 완성했다. 또한 위협이 다가올수록 점점 흔들리는 감정과 극한의 긴장감을 디테일하게 표현해 관객들 역시 함께 숨 막히는 서스펜스를 체험하게 한다. 이처럼 스크린 첫 1인 2역과 밀도 높은 감정 연기로 새로운 변신을 선보인 신민아가 ‘눈동자’를 통해 다시 한번 자신만의 스릴러 대표작을 탄생시키며 스릴러 퀸으로 자리매김할 것으로 기대를 모은다.

신민아의 연기 변신을 예고하는 서스펜스 스릴러 ‘눈동자’는 오는 6월 24일 개봉 예정이다.