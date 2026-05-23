'모자무싸' 김동욱 특별출연, 성동일과 살벌 기싸움

김동욱이 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 11회에 특별출연했다. 그는 극 중 소문으로만 알려졌던 '후배' 역으로 출연하여 노강식 역의 성동일과 살벌한 기싸움을 벌였다. 제작진은 김동욱의 폭발적인 열연과 성동일, 구교환과의 팽팽한 연기 앙상블이 극의 완성도와 긴장감을 높였다고 전했다.

JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'./사진제공=스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

김동욱이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 특별출연한다.

23일 오후 방송될 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 11회에서 소문으로만 파다했던 그 '후배'로 김동욱이 출연한다.

본 방송에 앞서 공개된 스틸에서는 앞서 방송에서 소문이 파다했던 후배(김동욱 분)와 노강식(성동일 분)의 대치 순간이 담겼다. 서로를 노려보며 기싸움을 벌이는 모습이 예사롭지 않다. 두 사람 사이에서 어떤 일이 벌어졌을지 궁금증을 자아낸다.

제작진은 "바쁜 일정 속에서도 흔쾌히 특별출연에 응해준 배우 김동욱의 폭발적인 열연 덕분에 극적인 완성도와 긴장감이 한층 더 살아났다"라면서 "또다른 특별출연 배우 성동일과의 팽팽한 연기 앙상블은 물론, 위기 속에서 폭주하는 구교환과의 찰진 호흡이 안방극장에 짜릿한 재미를 선사할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.