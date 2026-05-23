6·3선거 유권자 4465만명, 전년 대선보다 26만명↑…50대 '최다'

제9회 전국동시지방선거를 열흘 여 앞둔 23일 서울 구로구 선거관리위원회에서 관계자들이 거소투표 용지 발송 작업을 하고 있다. /사진=뉴스1

6·3 지방선거 유권자 수가 약 4465만명으로 집계됐다. 지난해 대선보다 약 26만명 늘었다.

23일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거의 유권자 수는 총 4464만9908명에 이른다. 주민등록 선거권자 4440만9225명, 주민등록 재외국민 8만9151명, 외국인 선거권자 15만1532명을 합산한 값이다.

이번 지방선거 유권자 수는 2022년 제8회 지방선거의 유권자 수 대비 34만6459명 증가했다. 지난해 치른 제21대 대통령선거 유권자 수에 비해선 25만8037명 늘어난 수치다.

연령별로는 50대가 약 863만명(19.34%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 60대 약 800만명(17.94%), 40대 약 754만명(16.90%), 70대 이상 약 722만명(16.18%), 30대 약 670만명(15.03%), 20대 약 557만명(12.48%), 18~19세 약 95만명(2.14%) 등을 기록했다.

지역별로는 경기도가 약 1187만명(26.6%)으로 가장 많았다. 이에 반해 세종시는 약 30만명(0.69%)으로 가장 적었다. 성별로는 남자가 약 2209만명(49.49%), 여자가 약 2255만명(50.51%)으로 나타났다.

한편 14개 국회의원 선거구에서 지방선거와 함께 실시되는 국회의원 재·보궐선거 유권자 수는 226만7121명으로 확정됐다.