"가족 아니었음 죽고 싶었다"…시한부 연기 여배우, 가족사 숙연

배우 박지현이 '은중과 상연' 속 시한부 연기의 비하인드를 전했다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고편 갈무리

배우 박지현이 '은중과 상연' 속 시한부 연기 비하인드를 전했다.

25일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 영화 '와일드 씽'을 통해 아이돌 연기에 도전한 박지현을 게스트로 초대한 예고편을 공개했다.

영상에서 박지현은 전작인 넷플릭스 '은중과 상연'을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 스위스 로케이션 촬영을 회상하며 "제가 맡은 '상연'이라는 친구는 몹시 아픈 인물이었다"고 자신의 캐릭터를 소개했다.

배우 박지현이 '은중과 상연' 속 시한부 연기의 비하인드를 전했다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고편 갈무리

박지현은 "실제로 아버지가 5년 전 암 선고를 받으셨었다"며 "'은중과 상연' 대본을 받았을 땐 많이 괜찮아지셨던 상태라서 아빠에게 '그 정도의 아픔은 어떤 아픔이야?'라고 물었다. '가족이 아니었다면 죽고 싶었다'고 하시더라"고 전해 보는 이들을 숙연하게 했다.

한편 영상에서 박지현은 영화 '와일드 씽'에서 호흡을 맞춘 강동원과 엄태구에 대한 이야기를 전하며 유쾌한 입담을 뽐내기도 했다.

엄태구를 두고 "태구 선배는 원샷만 잡히면 계속 윙크를 하시더라. 내가 센터인데 원샷을 못 받는 느낌?"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

어린 시절 이야기도 공개했다. 박지현은 "제가 세 남매다. 어릴 때부터 피겨스케이팅 선수 역할, 동생은 항상 2등, 3등. 언니는 심판. 항상 제가 김연아 선수였다"고 엉뚱한 매력을 발산하기도 했다.

박지현이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 27일 저녁 8시45분 방송된다.