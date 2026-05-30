강남, 5000만원 펑펑..."상화야 미안, 난 최악의 남편" 사과한 사연

가수 겸 방송인 강남이 포켓몬 카드에 5000만원을 지출했다. /사진=머니투데이 DB

가수 겸 방송인 강남이 포켓몬 카드에 5000만원을 지출했다.

지난 28일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 강남이 일본 아키하바라를 방문해 포켓몬 카드 수집에 나서는 영상이 공개됐다.

영상에서 강남은 "해보고 싶었던 것"이라며 "희귀한 카드가 나올 때까지 계속 돌아다닐 것"이라고 의지를 내비쳤다.

그는 총 세 곳의 상점을 방문했다. 첫 번째 매장에서 비교적 저렴한 카드팩을 구매했으나 원하는 카드가 나오지 않아 아쉬워했다.

가수 겸 방송인 강남이 포켓몬 카드에 5000만원을 지출했다. /사진=유튜브 채널 '동네친구 강나미'

두 번째 매장에서 그는 수천만원에서 8억원에 달하는 희귀 카드를 보며 감탄했다. 강남은 "이렇게 많이 사가면 나 망하겠다"고 고민을 하면서도 진열된 카드를 눈여겨봤다.

이후 330만원 상당의 고가 랜덤 카드 뽑기 상품을 보며 강남은 "이런 콘텐츠는 해봐야 한다"고 말하면서 결제했다. 기대와 달리 약 120만원 수준의 카드가 나와 손해를 본 셈이 됐고 강남은 "과거로 돌아가고 싶다"며 허탈해했다.

이어 세 번째 매장에서 수백만원대 상품을 추가로 구매했다. 소비 금액이 커지자 "상화야 미안하다. 나는 진짜 최악의 남편이다"라고 아내 이상화에게 미안함을 전했다.

특히 그는 두 번째 가게에서 눈여겨 봤던 피카츄 카드를 구매하겠다며 다시 매장을 찾았다. 고민 끝에 그는 약 1300만원짜리 카드를 결제했다. 이날 하루 동안 포켓몬 카드에 지불한 돈은 총 5000만원에 달했다.

강남은 귀국길에 "상화가 포켓몬 카드 보관용 홀더도 챙겨줬다"고 말했고, 제작진은 "오늘 얼마 썼는지 꼭 알려줘야 한다"고 현실적인 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

한편, 강남은 2019년 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 결혼했다.