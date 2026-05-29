집 계약 가면 "니하오"...외국인 집주인 절반이 '중국인'

외국인 주택소유현황/사진제공=국토교통부

국내 외국인 소유 주택 중 중국인 소유 주택 비율이 약 56.4%로 가장 많은 것으로 나타났다.

국토교통부는 29일 공표한 2025년 말 기준 외국인 토지·주택 보유통계에 따르면 외국인이 보유한 국내 토지면적은 2억7017만6000㎡로 전체 국토면적(1004억7239만7000㎡)의 0.27% 수준이다. 최근 3년간의 외국인 보유 토지면적 증가율(전년 대비, 연말기준)은 △2023년 0.2% △2024년 1.2% △2025년 0.8% 등을 기록했다.

토지 소유에 대한 국적별 비중은 미국(53.6%), 중국(7.9%), 유럽(6.9%) 등으로 나타났다. 지역별로는 경기(18.5%), 전남(14.9%), 경북(13.5%) 등의 순이었다.

용도별 비중은 기타(68.1%), 공장용(21.7%), 주거용(4.2%) 등이었다. 주체별로는 외국국적교포(55.6%), 외국법인(33.3%), 순수외국인(10.9%) 등으로 나타났다.

외국인이 소유한 국내 주택은 총 10만8231가구로 국내 전체 주택(1965만가구, 2025년 가격공시 기준)의 0.55% 수준이다. 외국인 소유 주택수 증가율(전년대비, 연말기준)은 △2023년 9.5% △2024년 9.6% △2025년 8.0% 등을 기록했다.

국적별로는 중국인(6만1000가구, 약 56.4%)이 가장 많았고 그 뒤를 미국인(2만3000가구), 캐나다인(6500가구), 대만인(3400가구), 베트남인(0.2000가구), 호주인(2000가구), 일본인(1600가구) 등이 이었다.

시도별로는 경기(4만2000가구), 서울(2만5000가구), 인천(1만1000가구) 등으로 나타났다. 시·군·구별로는 경기 부천, 안산, 수원, 시흥, 평택 및 인천 부평 등 수도권 산업단지 인근 지역에 다수인 것으로 집계됐다.

국토부는 현재 국내에 거주하는 외국인 수가 늘어남에 따라 외국인이 보유한 국내 토지면적과 주택수도 점진적으로 늘어나는 상황이라고 설명했다.

국토부 관계자는 "외국인의 토지·주택 보유통계와 거래신고 정보를 연계해 불법행위가 의심되는 이상거래를 철저히 조사하는 등 외국인의 부동산 투기거래를 계속 엄격하게 관리해 나갈 계획"이라고 말했다.