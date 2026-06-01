린, 혼자 사는 집 공개..."화장실 바닥서 간식 먹어" 서장훈 충격

가수 린이 SBS '미운 우리 새끼'의 새로운 멤버로 합류한다./사진=머니투데이 DB

가수 린이 SBS '미운 우리 새끼'의 새로운 멤버로 합류한다.

지난 5월 31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼' 마지막에는 린이 합류하는 예고 영상이 공개됐다.

예고편에는 린의 독특한 '화장실 생활'이 담겼다.

린은 화장실 바닥에 앉아 책을 읽고 뜨개질을 했으며 간식을 먹기도 했다. 대부분의 시간을 화장실에서 보내 보는 이들을 놀라게 했다.

가수 린이 SBS '미운 우리 새끼'의 새로운 멤버로 합류한다./사진=SBS '미운 우리 새끼'

서장훈은 "진짜 화장실이냐", "책도 보냐. 뭐 하는 거냐"라고 말하며 당황해했다.

스튜디오에 출연한 린의 어머니는 "바닥에 왜 앉는 거냐"라고 말하며 딸의 독특한 생활 방식을 지적했다.

린이 최초로 집을 공개하는 모습도 담겼다. 그는 컴퓨터 앞에 앉아 노래 연습을 하며 홈 콘서트를 펼치기도 했다.

린은 노래 연습을 하다가 "이선민 너무 좋다. 잠깐만 보고 연습해야겠다. 귀엽다"고 말하며 팬심을 드러내는가 하면 갑자기 상식퀴즈에 빠져드는 등 진지하면서도 엉뚱한 매력을 뽐내 본방송에 대한 궁금증을 자아냈다.

한편, 린은 가수 이수와 2014년 결혼했으나 11년 만인 지난해 8월 합의 이혼 사실을 밝혔다.