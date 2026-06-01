베스핀글로벌, 우리금융 AI 연구환경 구축 사업 수주…금융권 AX 확산 가속

베스핀글로벌이 우리금융지주의 AI 연구환경 구축 사업을 수주하며 금융권 AI 전환(AX) 시장 공략을 확대한다.

베스핀글로벌은 우리금융지주의 'AI 연구환경 운영' 사업을 맡아 생성형 AI와 대규모언어모델(LLM)을 안전하게 실험·검증할 수 있는 연구 환경을 구축한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 우리금융그룹이 AI 기술을 실제 업무에 적용하기 전 다양한 모델과 서비스를 검증할 수 있는 독립형 연구환경을 마련하는 프로젝트다.

베스핀글로벌은 AWS 기반 아키텍처를 구축해 금융권 망분리 환경에서도 생성형 AI 활용이 가능하도록 지원한다. 내부 업무망과 분리된 별도 환경에서 AI 연구와 개발을 수행할 수 있도록 설계해 보안성과 활용성을 동시에 확보한다는 계획이다.

AI 플랫폼 '헬프나우 AI 파운드리(HelpNow AI Foundry)'도 적용한다. 이를 통해 다양한 AI 모델과 서비스를 연계하고 검증할 수 있으며, 자연어 기반 AI 에이전트 설계·운영 환경도 제공한다. 에이전트 운영 과정에서 필요한 관리 체계와 거버넌스 기능도 함께 지원한다.

베스핀글로벌은 이번 사업이 단순 인프라 구축을 넘어 금융권 현업 조직의 AI 활용 역량을 높이는 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

금융권 AI 사업 수주도 잇따르고 있다. 베스핀글로벌은 앞서 롯데카드와 KB라이프의 AI 프로젝트를 수행한 데 이어 이번 우리금융지주 사업까지 확보하며 금융권 AX 시장에서 입지를 넓히고 있다.

업계에서는 최근 금융권 망분리 규제 완화와 SaaS 활용 확대 기조가 이어지면서 생성형 AI 도입을 위한 연구·검증 환경 구축 수요가 늘고 있는 것으로 보고 있다.

한선호 베스핀글로벌 CAIO는 "금융권 환경에 적합한 안전하고 확장 가능한 AI 연구환경 제공에 집중할 것"이라며 "금융 규제와 보안 요구사항을 충족하면서도 최신 AI 기술을 빠르게 검증하고 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.