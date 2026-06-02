젠슨 황, '유퀴즈' 출연..전 세계 최초 예능 토크쇼 출연

AI 혁명의 아이콘인 젠슨 황이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. 엔비디아 창립자 겸 CEO인 젠슨 황은 그래픽 칩 기업으로 출발한 엔비디아를 생성형 AI 시대의 핵심 기업으로 성장시킨 주역이다. 그는 한국을 글로벌 AI 생태계의 주요 파트너로 언급하며 한국 문화에 대한 친근감을 보여왔다.

AI 혁명의 아이콘인 젠슨 황이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.

tvN에 따르면 젠슨 황이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 6월 중 방송된다.

엔비디아 창립자 겸 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 그래픽 칩 기업으로 출발한 엔비디아를 생성형 AI 시대의 핵심 기업으로 성장시킨 주역이다. 기술, 경영 양면에서 영향력을 인정받은 성공한 창립자임은 물론, 산업의 판을 바꾼 시대의 설계자로 평가받는다.

젠슨 황의 한국을 향한 각별한 행보도 연일 화제다. 한국을 글로벌 AI 생태계의 주요 파트너로 언급하고, 식문화를 비롯한 한국의 문화를 자연스럽게 즐기며 남다른 친근감을 보여왔다.

젠슨황은 오는 4일 저녁 한국에 입국해 5일부터 다양한 일정을 소화할 예정으로 알려졌다.

글로벌한 영향력과 존재감을 지닌 그가 첫 예능 토크쇼 무대로 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 선택한 가운데, 예상을 뛰어넘는 행보를 이어온 젠슨 황이 이번 방송에서 어떤 특별한 순간을 선보일지 기대가 모아진다.

CJ ENM 남승용 경영 리더는 "젠슨 황의 특별한 행보에 ‘유 퀴즈’가 함께하게 되어 기쁘다. 접시 닦던 소년에서 세계 시총 1위 기업 CEO가 되기까지 치열함, AI 시대의 흐름을 읽고 미래를 내다본 통찰, 미래 사회 인재상 등 그의 인생 이야기가 펼쳐질 ‘유 퀴즈’에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.