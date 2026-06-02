송언석 "국힘, 청년과 미래세대 이익 고민해와...투표해달라" 호소

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 2030 청년 투표참여 호소문을 발표하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 청년과 미래세대 이익을 최우선으로 고민하고 있다며 6·3 전국동시지방선거에 2030세대의 투표 참여를 호소했다.

송 원내대표는 2일 서울 여의도 국회에서 2030 청년 투표참여 호소문을 발표했다. 송 원내대표는 "많은 청년들이 국민의힘 그리고 더불어민주당의 양당 체제 아래에서 청년을 대변하는 정당이 없다고 느끼는 것을 잘 알고 있다"며 "전적으로 기성 정치권의 부족때문이다. 겸허하게 반성한다"고 밝혔다.

송 원내대표는 "국민의힘은 나름대로 청년과 미래세대 이익 보호하기 위한 정책적 고민과 노력을 해왔지만 청년들이 체감할만한 파격적 정책개발, 정치권 소통창구 마련이 부족했다는 지적을 가슴아프게 받아들이고 있다"고 했다.

송 원내대표는 "이재명 정부들어 기성노조와 좌파 기득권 세력에 밀려 청년의 삶은 팍팍해져만 가는데 국민의힘은 청년들의 이익을 지킬 힘이 부족했다"며 "하지만 청년과 미래세대 이익을 최우선으로 고민하는 정책적 방향성 만큼은 확고하게 지켜왔다고 생각하고 앞으로도 지켜가겠다고 약속한다"고 강조했다.

송 원내대표는 "새로운 사회의 트렌드를 결정하는 건 언제나 청년이었다. 여러분의 참여가 새로운 정치 트렌드를 만들 수 있다고 확신한다"며 "빨간당도 파란당도 마음에 들지 않는다고 할 수 있다. 투표를 기권하고 싶은 마음이 생길수도 있을거다. 그러나 여러분의 권리를 쉽게 포기하진 말아주시기 바란다"고 말했다.

이어 "선거는 여러분의 삶과 미래에 직접적으로 영향 미치는 사안"이라며 "투표하지 않으면 최악의 나쁜 사람들로 부터 지배를 당하게 된다. 부디 조금 더 관심 가져주시고 가급적 여러분의 삶과 미래를 조금이라도 더 낫게 만들어줄 수있는 유능한 후보자에게 투표를 해달라"고 했다.

송 원내대표는 "누가 청년의 편에 가까이 서있는 정당인지, 어느 당이 청년 이익을 챙기는 정당인지 조금만 더 고민해 달라"며 "국민의힘이 청년들의 삶을 응원하겠다"고 덧붙였다.