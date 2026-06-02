"미쳤어? 배은망덕하다"...트럼프, '휴전 훼방' 네타냐후에 격노

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령/사진=로이터

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화에서 욕설을 퍼부으며 격노한 것으로 전해졌다. 이스라엘의 레바논 공격으로 미국과 이란의 협상이 중단될 위기에 처하면서다.

액시오스는 1일(현지시간) 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 최근 통화에서 네타냐후 총리를 강하게 비난했다고 보도했다.

소식통에 따르면 트럼프 대통령은 "미쳤느냐", "도대체 무슨 짓을 하고 있느냐", "내가 아니었다면 감옥에 있었을 텐데 배은망덕하다", "이제 모두가 당신과 이스라엘을 싫어한다" 등의 말을 퍼부은 것으로 알려졌다.

한 소식통은 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 이전에도 여러 차례 통화했지만 트럼프 대통령이 가장 격분한 통화였다고 전했다.

레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘을 공격해 방어 차원에서 이스라엘도 반격에 나섰지만 과하게 반응하며 사태를 악화시켰다고 판단해서다.

실제 이스라엘이 레바논을 공격한 뒤 이란은 이를 휴전 합의 위반이라고 문제 삼으며 미국과 종전 협상을 중단하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 통화한 이후 SNS(소셜미디어) 트루스소셜에 "방금 네타냐후 총리와 통화해 레바논 공격을 자제해 달라고 요청했다"며 "이스라엘이 병력을 철수시키고 공격을 중단하기로 했다"고 적었다. 이어 "헤즈볼라 지도부와도 마찬가지로 통화했는데 이 합의가 부디 영원히 지속되길 바란다"고 덧붙였다.

네타냐후 총리는 이번 통화에서 "알았다, 모든 일이 잘 처리되도록 해달라"고 답한 것으로 전해졌다.

액시오스는 소식통을 인용해 "미국과 이란이 협상 중인 MOU(양해각서)에 레바논 내전 종식이 포함될 것"이라며 "이 때문에 트럼프 대통령이 통화에서 더욱 격분한 것"이라고 했다.