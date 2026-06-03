'나솔 31기' 경수 "순자야, 앞으로 더 예쁘게 만나자" 공개 응원

'나는 솔로' 31기 경수가 프로그램에서 최종 커플이 된 후 실제 연인으로 발전한 순자를 향해 애정을 드러냈다./사진=31기 경구 SNS 갈무리

'나는 솔로' 31기 경수가 프로그램에서 최종 커플이 된 후 실제 연인으로 발전한 순자를 향해 애정을 드러냈다.

31기 경수는 3일 자신의 SNS(소셜미디어)를 통해 "방송이 끝난 지 일주일이 지난 지금, 예상치 못했던 과분한 관심과 응원을 받으며 하루하루 감사한 마음으로 지내고 있다"고 글을 올렸다.

경수는 "처음 솔로나라에 입소 연락을 받았을 때부터 퇴소하는 순간까지 5박 6일이라는 시간 동안 정말 정신없이 몰입하면서 보냈다"며 "이후 방송을 통해 제 모습을 다시 돌아보면서 스스로 부족한 부분을 많이 느꼈고, 앞으로 더 나은 사람이 되어야겠다고 생각했다"고 했다.

이어 "물론 방송의 재미와 방향을 위해 편집된 장면도 있고, 해명하고 싶은 순간들도 많지만, 아쉽거나 행복한 장면에서의 모든 모습이 결국 제 모습이었을 거라고 생각한다"며 "매서운 겨울 바람 속에서 함께 고생하고, 멋지게 방송을 만들어주신 피디님과 감독님, 그리고 수많은 제작진 분들께 감사하다는 마음을 전하고 싶다"고 했다.

그러면서 "더불어 숱한 오해 속에서도 31기 경수를 믿고 따뜻한 시선으로 지켜봐주신 시청자 여러분께도 진심으로 감사드린다"고도 했다.

끝으로 경수는 순자를 향해 "민망하지만 처음부터 끝까지 믿어줘서 고맙고 또 미안해"라며 "방송 보는 동안 너무 고생 많았어. 앞으로는 더 예쁘게 만나자"고 애정을 드러냈다.