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'소라와 진경' 이소라, 합격문자 받고 환호 후 갑자기 정색...무슨 일?

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'소라와 진경' 이소라, 합격문자 받고 환호 후 갑자기 정색...무슨 일?

최재욱 ize 기자
2026.06.07 14:27
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이소라가 오디션 합격 문자를 받은 후 급속히 표정이 냉각되어 그 이유에 대한 궁금증이 커졌다. 오늘(7일) 방송되는 MBC '소라와 진경' 7회에서는 이소라에게 도착한 의문의 합격 문자와 그 뒤를 이은 반전이 공개될 예정이다. 이소라는 합격 문자를 받고 환호했지만, 문자를 읽던 중 표정이 굳어지며 현장은 미궁 속으로 빠져들었다.
사진제공=MBC
사진제공=MBC

‘소라와 진경’ 이소라가 오디션 합격 문자를 받은 후 급속히 표정이 냉각돼 그 이유에 대한 궁금증이 커지고 있다.

오늘(7일) 방송되는 MBC ‘소라와 진경’(연출 강성아?장하린?윤동욱, 작가 신재경) 7회에서는 기약 없는 기다림에 지쳐가던 이소라에게 도착한 의문의 합격 문자와 그 뒤를 이은 반전이 전격 공개된다.

사진제공=MBC
사진제공=MBC

이날 방송에서 파리 숙소에 머물며 초조하게 연락을 기다리던 이소라는 마침내 날아든 메시지 한 통에 세상을 다 가진 듯한 환호를 지른다. 그토록 바라던 꿈의 무대가 성사된 것인지, 이소라는 “나 됐어!”라며 기쁨의 비명을 지르고, 얼굴이 붉어질 정도로 아이처럼 감격한다.

그러나 기적의 순간도 잠시, 문자를 차분히 내려읽던 이소라의 표정이 단 3초 만에 굳어지며 현장은 순식간에 미궁 속으로 빠져들어 궁금증을 자극한다.

모두를 숨죽이게 만든 문자 속 숨겨진 내용과 상상도 못했던 일들의 연속, 그 예측 불가능한 전개의 전말은 오늘(7일) 일요일 밤 9시 10분 MBC ‘소라와 진경’ 7회에서 확인할 수 있다.

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