"한때 세계 10위였는데"…이제 '20위권'으로 밀린 韓 테마파크

[편집자주] 한국 테마파크 산업이 전환점에 섰다. 1976년 에버랜드의 전신 '자연농원' 개장 이후 50년 동안 성장해왔지만 최근 글로벌 경쟁에서 존재감이 약화하고 있다는 평가가 나온다. 글로벌 테마파크가 강력한 IP와 몰입형 콘텐츠로 진화하는 사이 국내 업체들은 여전히 어트랙션 중심 구조에 머물러 있다는 지적이다. 국내 테마파크 산업의 위기와 생존 전략을 짚어본다.

/그래픽=김현정 디자인 기자

한때 세계 10위권에 이름을 올렸던 국내 테마파크가 이제는 20위권으로 밀려났다. 한국 테마파크 산업이 50년 역사를 맞았지만 글로벌 시장에서는 존재감이 예전만 못하다는 평가가 나온다. 글로벌 테마파크들이 거대 IP(지식재산권)와 체류형 콘텐츠를 앞세워 몸집을 키우는 사이 국내 업체들은 성장 정체에 직면했다는 분석이다.

6일 TEA(세계테마파크엔터테인먼트협회)의 글로벌 익스피리언스 인덱스에 따르면, 에버랜드는 2006~2010년 세계 테마파크 방문객 순위 10위를 유지했다. 당시 연간 방문객은 617만~750만명 수준이었다. 2006년에는 750만명이 찾으며 최고치를 기록했다.

하지만 이후 순위는 꾸준히 하락했다. 에버랜드는 2011년 12위로 내려앉은 뒤 2018년 19위까지 밀렸고, 2024년 기준 세계 20위를 기록했다. 2024년 방문객 수는 560만명으로 2006년과 비교하면 약 190만명 감소했다.

롯데월드도 비슷한 흐름을 보였다. 2010년 세계 14위까지 올랐던 롯데월드는 이후 순위가 하락하며 2023년 23위로 밀려났다. 2024년에는 방문객 수가 전년보다 11만명 늘었지만 순위는 23위에 머물렀다.

디즈니 매직킹덤. /사진=머니투데이DB

반면 글로벌 '톱5'는 미국과 일본, 중국의 강력한 IP를 활용한 테마파크들이 장악했다. 2024년 세계 1위는 미국 플로리다주 올랜도에 위치한 디즈니월드의 '매직킹덤'(1783만명)이었으며, 2위는 미국 캘리포니아주 애너하임의 '디즈니랜드 파크'(1739만명)였다. 이어 일본 오사카의 '유니버설 스튜디오 재팬'(1600만명), 일본 지바현의 '도쿄 디즈니랜드'(1510만명), 중국 상하이의 '상하이 디즈니랜드'(1470만명)가 뒤를 이었다.

업계에서는 국내 시장 성장 정체와 글로벌 테마파크 산업의 변화가 맞물리며 한국 테마파크의 위상이 약화됐다고 분석했다. 업계 고위 관계자는 "과거에는 대형 놀이기구가 경쟁력을 좌우했지만 이제는 IP와 콘텐츠, 관광 인프라를 결합한 체류형 모델이 대세가 됐다"며 "국내 테마파크도 새로운 성장 전략을 고민해야 하는 시점"이라고 지적했다.