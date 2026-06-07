베몬, 무더위 가시게 할 'SUGAR HONEY ICE TEA' 오늘 자정 공개

아이돌 그룹 베이비몬스터가 새 디지털 싱글 'SUGAR HONEY ICE TEA'를 오늘 밤 12시에 공개했다. 이 곡은 리드미컬한 베이스 사운드와 중독성 강한 훅이 인상적인 업템포 댄스곡으로, 달콤한 키워드와 대비되는 쿨한 에너지를 담아 반전 매력을 극대화했다. 베이비몬스터는 연이은 신곡 발표와 함께 두 번째 월드투어를 전개하며 2026년까지 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

아이돌 그룹 베이비몬스터가 올여름을 시원하게 물들일 새 디지털 싱글 'SUGAR HONEY ICE TEA(슈거 허니 아이스 티)'로 돌아온다.

오늘 밤 12시(8일 0시) 공개할 'SUGAR HONEY ICE TEA'는 리드미컬한 베이스 사운드와 귓가에 맴도는 중독성 강한 훅이 인상적인 업템포 댄스곡이다. 'Sugar', 'Honey' 등 달콤한 키워드와 대비되는 쿨한 에너지를 녹여내 반전 매력을 극대화하며 모두가 가볍게 즐길 수 있는 '탄산음료' 같은 음악이다.

뮤직비디오에 이러한 유쾌한 무드를 고스란히 그려냈다. 스타일리시한 연출과 함께 가십을 위트 있게 비튼 스토리텔링이 펼쳐지며, 여기에 깃든 당당한 메시지와 통통 튀는 에너지가 음악팬들에게 짜릿한 쾌감을 선사할 전망이다.

최근 전 세계를 '춤판'으로 달궜던 미니 3집 타이틀곡 '춤 (CHOOM)'과는 완벽히 다른 바이브의 퍼포먼스 역시 팬들을 매료시킬 예정이다. 키치한 제스처, 바운스 가득한 무브, 노랫말을 직관적으로 표현한 포인트 안무가 멤버들의 당찬 애티튜드와 어우러져 보는 재미를 끌어올릴 것으로 기대된다.

함께 베일을 벗은 포스터에는 산뜻한 비주얼과 베이비몬스터 특유의 자신감 넘치는 아우라가 공존해 신곡에 대한 호기심을 자극했다. 매 활동마다 폭넓은 소화력으로 놀라움을 안긴 이들인 만큼 이번에는 어떤 서머송으로 리스너들을 사로잡을지 관심이 집중된다.

한편 베이비몬스터는 연이은 신곡 발표에 이어 두 번째 월드투어까지 전개하며 2026년 촘촘한 활동을 이어간다. 오는 6월 26일부터 28일까지 서울에서 투어의 포문을 연 뒤 일본, 아시아, 북미, 유럽, 남미 등 총 18개 도시·27회차 공연을 진행하며 글로벌 팬들과의 접점을 더욱 넓힌다.