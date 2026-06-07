'솔지5' 박희선, 김지민 SNS서 유출된 스폰서 논란에 "사실무근"

'솔로지옥5'에 출연한 인플루언서 박희선이 최근 불거진 스폰서 논란에 대해 7일 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다. /사진=박희선 인스타그램

넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 '솔로지옥' 시즌5에 출연한 박희선이 최근 불거진 각종 루머에 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

박희선은 7일 자신의 인스타그램 계정에 "먼저 저를 걱정해주시고 관련 내용을 제보해주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다. 최근 온라인상에서 언급되고 있는 저와 관련된 의혹은 명백한 허위사실이며, 해당 허위사실 유포 건은 이미 수사기관 절차를 통해 사실이 아닌 내용으로 확인된 사안임을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.

최근 채널A '하트시그널 4'로 이름을 알린 인플루언서 김지민의 비공개 인스타그램 게시물이 온라인상에 확산하면서 박희선이 논란의 중심에 섰다. 해당 게시물에 박희선을 비롯한 일부 배우들과 관련한 '스폰서 루머'를 언급한 내용이 포함됐기 때문이다.

해당 논란을 의식한 듯 박희선은 "관련 내용은 익명의 사이버 범죄자가 온라인상에 허위 사실을 유포한 사안으로, 저는 2026년 1월 허위사실 유포 혐의로 형사 고소를 진행하였으며, 2026년 4월 피의자가 입건되어 검찰에 송치됐다"고 설명했다.

그러면서 "그동안 근거 없는 허위 주장에 일일이 대응하는 것이 오히려 불필요한 확산을 초래할 수 있다고 판단하여 최대한 조용히 대응해왔다. 그러나 최근 해당 내용이 다시 유포되며 사실이 아닌 내용이 반복적으로 재생산되고 있는 상황에 깊은 유감을 표한다"며 "허위사실 유포와 명예훼손, 그리고 이를 무분별하게 재생산하는 행위는 명백한 불법행위다. 현재 법무팀과 함께 관련 게시물 및 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 확인되는 모든 불법 행위에 대해서는 엄정한 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.

또 "이번 일을 통해 온라인상 허위 정보와 사이버 범죄의 심각성을 절실히 느꼈으며, 이와 같은 피해가 결코 적지 않다는 사실도 깨달았다. 앞으로 관련 문제에 더욱 관심을 갖고 공부해 나가고자 한다. 추가 제보가 있으신 경우 공식 메일로 전달해주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

박희선 관련 루머를 SNS 비공개 게시글로 언급한 김지민은 지난 6일 이를 인정하고 "사적으로 언급했던 내용 중 사실관계가 명확히 확인되지 않은 이른바 '주클럽' 관련 이미지로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 그리고 팬분들께 진심으로 사과드린다"는 입장을 밝힌 바 있다.

박희선은 지난 1월 공개된 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌5에 출연했다. 당시 미국 명문대인 카네기멜론대학교 정보시스템 학사 재학 중인 사실이 알려져 화제를 모았다.

이하 박희선 입장 전문.

안녕하세요, 박희선입니다.

먼저 저를 걱정해주시고 관련 내용을 제보해주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다.

최근 온라인상에서 언급되고 있는 저와 관련된 의혹은 명백한 허위사실이며, 해당 허위사실 유포 건은 이미 수사기관 절차를 통해 사실이 아닌 내용으로 확인된 사안임을 분명히 말씀드립니다.

해당 내용은 익명의 사이버 범죄자가 온라인상에 허위사실을 유포한 사안으로, 저는 2026년 1월 허위사실 유포 혐의로 형사 고소를 진행하였으며, 2026년 4월 피의자가 입건되어 검찰에 송치되었습니다.

그동안 근거 없는 허위 주장에 일일이 대응하는 것이 오히려 불필요한 확산을 초래할 수 있다고 판단하여 최대한 조용히 대응해왔습니다.

그러나 최근 해당 내용이 다시 유포되며 사실이 아닌 내용이 반복적으로 재생산되고 있는 상황에 깊은 유감을 표합니다.

허위사실 유포와 명예훼손, 그리고 이를 무분별하게 재생산하는 행위는 명백한 불법행위입니다. 현재 법무팀과 함께 관련 게시물 및 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 확인되는 모든 불법 행위에 대해서는 엄정한 법적 조치를 취할 예정입니다.

이번 일을 통해 온라인상 허위정보와 사이버 범죄의 심각성을 절실히 느꼈으며, 이와 같은 피해가 결코 적지 않다는 사실도 깨달았습니다. 앞으로 관련 문제에 더욱 관심을 갖고 공부해 나가고자 합니다.

늘 응원해주시고 믿어주시는 모든 분들께 다시 한 번 진심으로 감사드립니다.

박희선 드림