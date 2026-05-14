이태원 일대 1311가구 주택공급 본격화…한남2구역 정비사업 속도

한남재정비촉진지구 조감도/사진제공=서울시

서울시의 핵심 재개발 사업지인 한남재정비촉진지구의 개발 사업이 한층 속도를 내게 됐다. 이태원 주변 노후 저층 주거지 일대가 남산과 한강 등 주변 자연환경과 어우러지는 주거단지로 거듭날 전망이다.

서울시는 지난 13일 열린 제4차 도시재정비위원회에서 '한남2구역 재정비촉진계획 변경(안)'을 '수정가결' 했다고 14일 밝혔다. 이번 변경 결정으로 공공주택 197가구를 포함해 총 1311가구 규모의 공동주택을 공급하게 될 예정이다.

공공주택 197가구는 이태원역, 공원 및 학교 등 기반시설 접근성이 편리한 위치에 우선 배치 하는 등 소셜믹스를 유도하고 전체적으로는 남산과 한강 사이의 구릉지에 위치한 지형적 특성을 고려한 단지 설계를 통해 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 했다.

또한 인근 이태원 관광특구와의 상생 협력을 강화하고 지역 주민 삶의 질 향상을 위해 기반시설을 효율적으로 재구성했다. 상습적인 주차난을 겪고 있는 이태원역 주변의 환경 개선을 위해 신설되는 공원·사회복지시설과 공공청사 하부 공간을 공영주차장(총 321면)으로 활용하고 어린이공원을 보광초등학교 연접부로 배치 및 보광로 확폭(15m ~ 18m → 16.5m ~ 21m) 등 기반시설 배치계획을 조정했다.

현재 한남2구역은 지난 2026년 1월 이주를 개시해 연말까지 이주를 완료하고 2027년 하반기 착공을 목표로 추진 중이다. 이번 계획 변경에 따라 사업시행계획 변경 등 향후 행정절차 추진에 있어서도 탄력이 붙을 것으로 보인다.

서울시는 한남2구역 사업이 본격화됨에 따라 한남지구 내 나머지 구역들도 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망하며 착공까지 신속하게 이루어질 수 있도록 적극 지원할 계획이다.