코오롱글로벌, 1분기 영업익 220억원…전년비 129% 급증

코오롱글로벌 과천 사옥 전경/사진제공=코오롱글로벌

코오롱글로벌(10,500원 ▼490 -4.46%)이 수익성 중심 사업 구조 재편 효과에 힘입어 올해 1분기 실적 반등에 성공했다. 건설 부문 원가율 개선과 레저·자산관리(AM) 부문의 합병 시너지가 실적 개선을 이끌었다.

코오롱글로벌은 14일 2026년 1분기 연결 기준 매출 6312억원, 영업이익 220억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 129.4% 증가했다. 당기순이익은 109억원으로 흑자 전환했다.

실적 개선은 건설 부문이 주도했다. 건설 부문은 1분기 매출 5208억원, 영업이익 210억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 153% 늘었다.

특히 수익성이 낮은 현장 준공과 선별 수주 전략, 현장 관리 강화 등을 통해 원가 구조 개선 효과가 나타났다는 설명이다. 1분기 원가율은 89.5%로 전년 동기 대비 1.9%포인트, 전 분기 대비 7.3%포인트 개선됐다. 신규 수주는 4044억원으로 전년 동기 대비 19% 증가했다.

레저·AM 부문도 실적 개선에 힘을 보탰다. 지난해 진행된 LSI와 MOD 합병 효과로 해당 부문 매출은 649억원으로 전년 대비 344.5% 증가했으며 영업이익은 흑자 전환했다.

회사 측은 레저·AM 부문이 합병 시너지를 바탕으로 안정적인 현금창출원 역할을 하고 있다는 설명이다. 해당 부문에서 연간 매출 1200억원, 영업이익 200억원 수준의 안정적인 실적 달성을 기대했다.

코오롱글로벌 관계자는 "이번 1분기 실적은 수익성 중심 사업 구조 재편의 첫 결실"이라며 "원가 경쟁력을 갖춘 건설 부문과 안정적인 수익을 내는 레저·AM 부문 시너지를 바탕으로 올해를 실적 반등과 질적 성장의 원년으로 만들 것"이라고 밝혔다.