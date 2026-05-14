"웰니스 입문자 잡았다"…올리브베러 100일 만에 180만명 경험

CJ올리브영이 운영하는 웰니스 큐레이션 플랫폼 '올리브베러'가 론칭 100일 만에 신규 웰니스 경험 고객 180만명을 확보했다. 올리브영은 K뷰티에 이어 K웰니스 시장 확대에도 속도를 내는 모습이다.

올리브영은 올리브베러가 지난 1월 공식 론칭 이후 웰니스 카테고리 확장과 신규 브랜드 발굴을 중심으로 성장세를 이어가고 있다고 14일 밝혔다.

올리브베러는 기존 건강기능식품 중심 카테고리를 넘어 '잘 먹기'와 '잘 채우기' 등 라이프스타일 기반으로 웰니스 상품을 재구성한 플랫폼이다. 웰니스 개념을 보다 직관적으로 제시해 고객 접근성을 높였다는 설명이다.

대표적으로 웰니스샷과 구미형 건강식품을 전면에 배치해 수요 확대를 이끌었다. 또 농축형 웰니스샷 제품을 낱개 단위로 판매해 고객이 부담 없이 제품을 체험할 수 있도록 했다. 이에 따라 지난달 말 기준 올리브베러 매장 매출 상위 30개 제품 가운데 절반 이상이 웰니스샷과 구미 제품으로 집계됐다.

신규 브랜드 입점도 확대됐다. 올리브영은 타이거모닝과 도씨 등 국내 브랜드부터 유스트, 이야이야앤프렌즈 등 글로벌 브랜드까지 560여개 브랜드와 1만3000여개 상품을 새롭게 선보였다.

기존 브랜드들의 상품군 확대도 이어졌다. 단백질셰이크 중심 브랜드 플라이밀은 '마녀스프'를 새롭게 선보였고 티백차 브랜드 낫띵베럴은 웰니스샷 제품군을 확대하며 고객 접점을 넓혔다.

자체 브랜드(PB) 올더베러도 웰니스 입문 수요 확보에 나섰다. 구미와 워터스틱, 올리브오일 등 50여종 상품을 비교적 합리적인 가격대로 운영하며 초기 진입 장벽을 낮췄다. 실제 올더베러 제품 구매 고객은 평균 3~4개의 타 브랜드 상품을 추가 구매한 것으로 나타났다.

외국인 관광객 수요도 확대되고 있다. 올리브베러 광화문점의 외국인 매출 비중은 지난 2월 첫째주 7% 수준에서 4월 말 50% 가까이 증가했다. 외국인 고객 구매 상위 제품에는 리쥬란과 비비랩, 낫띵베럴 등 국내 브랜드가 포함됐다.

올리브영은 향후 온라인몰 내 웰니스 카테고리 구조를 세분화하고 오프라인 매장 확대에도 나설 계획이다. 연내 명동과 성수 등 외국인 관광객과 2030 소비자 유입이 많은 핵심 상권을 중심으로 올리브베러 매장 10곳 확보를 추진한다. 올리브영과 올리브베러를 결합한 복합형 매장도 검토 중이다.

올리브영 관계자는 "올리브베러 론칭 100일은 K뷰티 성공 경험을 웰니스 시장으로 확장하며 K웰니스 생태계 가능성을 확인한 계기"라며 "앞으로도 신규 웰니스 브랜드를 지속 발굴하고 관련 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.