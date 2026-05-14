경기도 AI 인재 육성에 946억…가천대·성균관대 'AI 중심대학' 선정

경기도청 전경./사진제공=경기도

경기도는 가천대와 성균관대가 올해 과학기술정보통신부 주관 '인공지능(AI) 중심대학' 공모에 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 선정에 따른 총사업비 542억9000만원 투자를 통해 도가 추진하는 AI 연구개발(R&D) 인력 양성 사업도 탄력을 받게 됐다.

'AI 중심대학'은 대학 교육체계를 AI 중심으로 전환하고 전공자와 비전공자 모두가 AI 역량을 갖출 수 있도록 지원한다. 가천대·성균관대는 8년간 AI 전공교육과 융합교육, 실무형 프로젝트, 산학협력 프로그램 등을 운영한다. 도는 두 학교를 시작으로 대학·기업·시군과 연계한 지역 특화형 AI 인재양성 체계를 구축할 계획이다. AI 중심대학에는 국비 480억원, 도비 3억2000만원, 시군비 6억1000만원, 대학 등 민간부담금 53억6000만원 등의 예산이 앞으로 8년간 집행된다.

지난 3월에는 교육부 주관 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프' 공모사업에 경기도가 AI 분야로 지원한 가천대, 경희대, 성균관대 3개 대학이 선정되기도 했다. '첨단산업 인재양성 부트캠프'는 대학과 기업이 함께 단기 집중형 AI 교육을 운영하고 취업 연계까지 지원하는 현장형 인재양성 사업이다. 사업 기간은 2030년까지 5년이며, 3개 대학에 국비 214억원을 포함해 총사업비 224억원을 투입할 예정이다.

도는 기존 AI 연구개발(R&D) 전문인력 양성으로 2개 사업을 운영하고 있다. 성균관대학교 인공지능대학원은 과학기술정보통신부 인공지능대학원 사업에 선정돼 2028년까지 연 31억원 규모로 운영 중이며, 현재까지 석·박사 전문인력 275명을 양성했다. 한국공학대학교 그랜드-ICT 연구센터는 과학기술정보통신부 지역지능화 혁신 인재양성 사업에 선정돼 2027년까지 연 22억원 규모로 운영, 석·박사 전문인력 190명을 양성했다.

경기도 AI 연구개발 전문인력 양성 사업 규모는 기존 인공지능대학원과 그랜드-ICT 연구센터 지원사업의 2026년 이후 집행예정 사업비 179억원에 올해 선정된 AI 중심대학과 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업비 767억원을 추가하며 총 946억원으로 확대됐다.

김기병 AI국장은 "이번 선정은 AI 연구개발 전문인력 양성의 기회 확대를 위해 도가 대학과 협력해 온 결과"라면서 "대한민국 AI 인재양성의 중심지가 되도록 노력하겠다"고 말했다.