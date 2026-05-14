DL이앤씨 "압구정5구역 57개월 준공 가능"…현실성 논란 정면 반박

아크로 압구정 투시도/사진제공=DL이앤씨

DL이앤씨(80,300원 ▼4,700 -5.53%)가 조합 원안보다 6개월 짧게 제안한 압구정5구역 재건축 공사기간의 현실성이 떨어진다는 지적에 대해 정면 반박에 나섰다. 회사 측은 공기 단축이 가능한 공법과 공정계획을 바탕으로 산정한 기간이며 국내 구조·시공 전문가 검증을 거쳐 공기 준수가 가능하다는 입장이다.

DL이앤씨는 압구정5구역 재건축 조합에 제시한 57개월 공사기간을 실현할 수 있다고 14일 밝혔다. 안정성과 품질을 확보할 수 있는 공사계획과 기술 차별화를 통해 공기를 준수하겠다는 설명이다.

앞서 DL이앤씨는 압구정5구역 입찰 제안서에서 최고 68층 규모의 '아크로 압구정' 공사기간을 57개월로 제시했다. 이는 조합이 제시한 63개월보다 공사기간을 6개월 단축한 수준이다.

DL이앤씨는 이에 대해 해당 공기가 단순히 공정을 빠르게 진행하는 방식이 아니라 공사 난도를 높이는 요소를 줄인 합리적 계획을 바탕으로 산정됐다고 설명했다.

우선 지하 공사 공법을 일원화했다. 조합 원안에는 지하부터 지상으로 구조물을 올리는 순타공법과 지상 구조물을 먼저 시공한 뒤 하부를 굴착하는 역타공법이 혼재돼 있다. 이 경우 공정 간섭이 늘고 작업 순서가 복잡해져 공사기간이 길어질 수 있다.

DL이앤씨는 이를 순타공법으로 통일해 공정 흐름을 단순화했다. 지하부터 지상으로 올라가는 일반적인 방식으로 시공 체계를 정리해 공사기간을 줄일 수 있다는 판단이다.

지반조사서를 바탕으로 3D 기반 암 분포 영상도 정밀 분석, 공기를 줄였다. DL이앤씨는 굴착 난도가 높은 암반 대신 토사 구간을 중심으로 시공계획을 재구성해 굴착 속도를 높이고 민원 발생 가능성도 낮췄다고 설명했다.

지상 공사기간 단축을 위해서는 두바이 '부르즈 할리파' 등에 적용된 코어선행공법을 핵심 전략으로 활용한다. 이 공법은 건물 중심부 역할을 하는 코어를 먼저 세운 뒤 외곽 구조를 순차적으로 확장하는 방식이다. 코어가 형성되면 골조와 외장, 설비 등 여러 공정을 동시에 진행할 수 있어 공기 단축에 유리하다. 코어선행공법은 1997년 DL이앤씨(당시 대림산업)가 서울 강남구 '대림아크로빌'에 국내 최초로 도입한 바 있다.

공사계획은 BIM과 공정관리 시스템을 연계해 검증했다. DL이앤씨는 압구정5구역을 BIM 기반 3차원 설계 데이터로 구현하고 이를 공정관리 시스템과 연동해 실제 시공 순서와 작업 흐름을 시뮬레이션했다. 각 공정의 시작·종료 시점, 공정 간 간섭 여부, 작업 동선, 자재 투입 시기 등을 검토해 실제 시공 가능한 공기를 산정했다는 설명이다.

학계 전문가 자문도 거쳤다. 홍건호 한국콘크리트학회 회장은 "아크로 압구정의 구조시스템은 초고층 주거에 특화된 합리적인 특허 구조"라며 "이미 한국건축기준센터로부터 사전 인증을 받은 검증된 기술"이라고 말했다.

김규용 한국건축시공학회 회장도 "아크로 압구정의 도면과 적용 공법을 보면 설계 단계부터 복잡하고 불필요한 공정을 최소화해 시공 효율과 공기 준수 안정성을 높인 것으로 분석된다"며 "57개월 준공이 가능한 합리적인 계획으로 보인다"고 설명했다.

DL이앤씨는 압구정5구역 수주를 위해 글로벌 기업과도 협업했다. 초고층 구조 설계 분야의 영국 에이럽(Arup), 골조 시공 제어 분야의 오스트리아 도카(Doka) 등과 전략적 협업을 통해 설계와 시공 완성도를 높였다는 설명이다.

아울러 국내외 초고층 주거 사례를 고려해도 57개월 내 68층 규모 주거용 건물 시공이 가능하다고 강조했다. 대표 사례로는 청량리역 롯데캐슬(지상 65층·52개월), 송도 아메리칸타운 더샵(지상 70층·50개월), 해운대 두산위브더제니스(지상 80층·48개월), 해운대 아이파크(지상 72층·48개월) 등을 제시했다.

DL이앤씨 관계자는 "압구정5구역에 제안한 57개월 공사기간은 현실성과 경쟁력을 동시에 확보한 공사계획"이라며 "합리적인 공정계획과 정밀한 시공 검증, 글로벌 협업을 바탕으로 도출한 결과인 만큼 공기를 반드시 준수해 압구정의 최정점에 걸맞은 주거 기준을 제시하겠다"고 말했다.