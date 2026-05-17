우미건설 '고양 창릉 우미린 그레니티' 견본주택 오픈

우미건설이 15일 3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구(이하 고양 창릉지구)에 들어서는 민간참여 공공분양 아파트 '고양 창릉 우미린 그레니티'의 견본주택을 열고 분양에 돌입한다.

견본주택 관람은 14~15일에는 사전청약 당첨자를 대상으로만 운영되며 일반고객은 16일부터 관람이 가능하다.

'고양 창릉 우미린 그레니티'는 고양 창릉 S-1블록에 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 전용면적 59·74·84㎡, 총 494가구 규모로 조성된다. 앞서 2022년 7월 사전청약을 진행했던 단지로 사전청약 당첨자 물량을 제외한 나머지에 대해 본청약을 진행한다.

청약일정은 오는 18일과 19일 이틀간 사전청약 당첨자의 청약이 진행되며 사전청약자의 주택형(타입) 결과 발표는 오는 20일이다.

이후 26일 특별공급을 진행하고 27일과 28일 양일간 일반공급 청약을 실시한다. 특별공급과 일반공급의 당첨자 발표는 다음달 11일(예정이다. 계약은 오는 7월 27일부터 30일까지 총 4일간 진행된다.

고양 창릉 우미린 그레니티는 고양 창릉지구 내 계획된 교통 호재를 고루 누릴 수 있어 교통편의성이 우수하다. 단지 남측으로는 고양은평선(31년 예정) 신설역이 계획돼 있으며 GTX-A 창릉역(30년 예정)도 인접해 있다. 여기에 인근에는 평택파주고속도로(서울-문산) 흥도IC, 3호선 화정역, 자유로 등이 자리해 이를 통한 서울 및 수도권 접근성도 우수하다.

남측으로는 초등학교 부지가 계획돼 있는 초품아 단지로 초등학교 부지 옆에는 유치원 부지도 계획돼 있다. 또한 화정동 학원가 고양시립화정도서관 등도 가깝다. 인근에는 근린공원이 계획돼 있고 성사천, 창릉천 등 녹지시설이 인접해 쾌적한 주거환경을 누릴 것으로 기대된다.

이 밖에도 주변에는 롯데아울렛 고양점, 이케아, 롯데마트, 이마트 등 대형쇼핑몰이 자리해 있으며, 고양 창릉지구 내에서도 화정·행신동과 인접해 이미 형성된 다양한 인프라를 공유할 수 있는 것도 강점이다.

단지는 남향 위주의 단지 배치와 맞통풍 구조를 통해 채광, 통풍을 높였다. 또 일부 탑상형은 조망권 확보와 개방감을 높인 것도 눈에 띈다. 타입별로는 현관·복도 팬트리와 안방 드레스룸 등을 적용해 수납공간과 공간 활용도를 높였다.

고양 창릉 우미린 그레니티는 LH가 추진하는 '비스포크' 시범사업 적용단지로 입주자 맞춤형 옵션 설계가 적용된다. 앞서 사전청약 당첨자를 대상으로 가구 브랜드·디자인 등에 대한 선호도 조사를 진행해 유·무상 옵션에 반영했으며, 이에 따라 계약자는 자신의 라이프스타일에 맞춰 집을 꾸밀 수 있다. LH가 이번 만족도 조사를 바탕으로 소비자 선택권 강화를 위한 비스포크 시범사업 확대를 검토 중인 만큼, 비스포크 시범사업이 처음 적용되는 이번 단지에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 보고 있다.

다채로운 커뮤니티도 조성된다. 커뮤니티로는 피트니스클럽, 실내골프연습장, 남·녀구분 독서실, 작은 도서관, 게스트하우스 등이 마련된다. 또한 지상에 주차공간이 없는(근린생활시설 주차장 제외) 단지를 구현하고 다양한 조경 시설을 계획했다. 단지 내외부 미세먼지 저감에 도움을 주는 에어클린시스템을 도입해 쾌적함을 더할 예정이다.

고양 창릉 우미린 그레니티'의 견본주택은 고양시 덕양구 원흥동 633-5번지에 위치한다.