SK에코플랜트, 신반포20차 재건축 수주…2048억원 규모

신반포20차 조감도/사진제공=SK에코플랜트

SK에코플랜트가 서울 서초구 잠원동 신반포20차 재건축사업 시공권을 확보했다. 도시정비사업 수주 확대를 통해 강남권 정비사업 경쟁력 강화에 나서는 모습이다.

18일 SK에코플랜트에 따르면 회사는 최근 신반포20차아파트 재건축사업을 수주했다. 사업은 서울 서초구 잠원동 60-78번지 일대에 지하 4층~지상 35층, 4개 동, 총 190가구 규모의 아파트와 부대복리시설을 조성하는 내용이다. 총 도급액은 약 2048억원이다.

사업지는 반포·잠원 생활권에 위치한 강남 핵심 입지로 평가된다. 지하철 7호선 반포역이 도보 약 2분, 3호선 잠원역이 도보 약 7분 거리에 위치한 더블역세권이다. 올림픽대로와 경부고속도로 접근성도 우수해 서울 및 수도권 이동이 편리하다는 설명이다.

교육 및 생활 인프라도 강점으로 꼽힌다. 반원초·원촌초·경원중·원촌중·청담고 등 학교와 반포 학원가가 인접해 있다. 신세계백화점 강남점과 뉴코아아울렛, 반포쇼핑타운, 서울고속버스터미널 지하상가 등 생활편의시설 이용도 가능하다. 잠원한강공원과 반포한강공원 등 녹지 공간도 풍부하다.

SK에코플랜트는 이번 수주를 계기로 도시정비사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

이기열 SK에코플랜트 솔루션영업총괄은 "도시정비사업을 통해 축적한 경험과 우수한 시공능력을 바탕으로 입주민에게 최고의 가치를 제공할 것"이라며 "프리미엄 브랜드 '드파인(DE'FINE)'을 통해 사업 경쟁력을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.