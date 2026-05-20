"영어교육도시까지 5분"…한화포레나 제주에듀시티 분양

사진제공=한화 건설부문

한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근 지역에 조성한 '한화포레나 제주에듀시티'가 5번째 국제학교 착공에 따른 수혜단지로 주목받고 있다.

19일 업계에 따르면 제주국제자유도시개발센터(JDC)에 따르면 미국 사립학교 풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)이 기공식을 열고 조성에 착수했다. 2028년 개교를 목표로 해당 학교는 유치원부터 12학년까지 총 1354명 규모로 운영될 예정이다.

제주영어교육도시는 기존 국제학교에 더해 신규 학교 설립이 추진되면서 학생 수 증가가 예상된다. 이에 따라 인근 주거지에 대한 관심도 확대되는 흐름이다.

단지는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503가구로 조성됐다. 이미 준공이 완료돼 즉시 입주가 가능하다. 제주영어교육도시까지 차량 약 5분 거리이며 단지 내 셔틀버스를 통해 통학 여건을 지원한다.

인근에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교가 운영 중이다.

주거 설계 측면에서는 2.6m 천장고를 적용해 일반 아파트 대비 높은 공간감을 확보했고 층간소음 저감을 위한 완충재를 적용했다. 단지 내에는 약 3만6000㎡ 규모의 조경이 계획됐다. 조경률이 무려 41.9%에 이른다. 또 세대당 약 1.92대 규모의 지하주차장을 마련해 안전하고 쾌적한 지상공간을 확보했다.

커뮤니티 시설로는 골프 트레이닝센터, 피트니스센터, GX룸, 독서실, 스터디룸, 게스트하우스, 어린이집, 돌봄시설 등이 포함된다. 특히 골프시설에는 트랙맨 레인지 시스템이 도입됐다. 트랙맨 레인지는 투어에서 검증된 레이더 기술을 기반으로 골프공의 비행 데이터를 실시간으로 분석해 볼 스피드, 발사각, 비거리 등 다양한 샷 데이터를 확인할 수 있는 골프 트래킹 시스템이다.

조성준 한화 건설부문 분양소장은 "풀턴 사이언스 아카데미 애서튼이 예정대로 기공식을 개최하면서 한화포레나 제주에듀시티에 대한 분양 문의가 증가하고 있다"며 "최근 비인가 국제학교에 대한 위험성이 알려지며 검증된 제주영어교육도시의 인기는 더욱 높아질 것"이라고 말했다.