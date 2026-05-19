"아파트 포기, 빌라로 이사 가자"…강남까지 번진 전세난

전국 비아파트 매매거래량/그래픽=이지혜

서울 아파트 전세난이 강남권까지 확산하면서 상대적으로 저렴한 빌라와 오피스텔 등 비아파트 시장으로 수요가 이동한다. 거래량과 가격이 동반상승하는 가운데 공급 선행지표인 착공물량은 감소해 비아파트 시장에서도 공급부족 우려가 커지는 모습이다.

18일 국토교통부에 따르면 올해 1~3월 전국 비아파트 거래량은 4만246건으로 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 서울 아파트 전셋값 상승세가 이어지면서 실수요가 빌라·오피스텔 등 대체 주거지로 이동한 영향으로 풀이된다.

가격이 상승하는 흐름도 나타났다. 한국부동산원에 따르면 지난 4월 서울 연립주택 매매가격은 0.62% 올라 같은 기간 아파트 매매가 상승률(0.55%)을 웃돌았다. 강남권까지 전세매물 부족현상이 확산하면서 상대적으로 초기자금 부담이 낮은 비아파트 수요가 늘어난 것으로 풀이된다.

전월세 시장에서는 월세 쏠림현상도 뚜렷해졌다. 서울 비아파트 전월세 거래량은 올해 3월 기준 6만539건으로 전년 동월 대비 21.1% 증가했다. 올해 1~3월 월세 거래비중은 79.4%에 달했다.

전세사기 여파가 여전히 남은 데다 금리부담까지 겹치면서 보증금 규모를 낮춘 월세나 반전세를 선호하는 분위기가 강하다. 아파트 전세를 구하지 못한 실수요가 비아파트 시장으로 이동하면서 순수 전세보다는 월세나 반전세를 선택한다는 설명이다.

문제는 공급이다. 올해 1~3월 비아파트 착공물량은 6563가구로 전년 동기 대비 3.1% 감소했다. 수요가 늘었지만 공급은 오히려 줄어든 모습이다. 비아파트 시장의 특성상 지금의 착공감소는 1~2년 뒤 공급부족으로 이어질 수 있다.

주택업계는 공급확대를 위해 도시형생활주택 관련 규제완화와 세제지원 연장이 필요하다는 입장이다. 업계는 최근 국토교통부에 도시형생활주택 등 신축 소형주택 취득시 적용 중인 '주택수 제외특례'를 현행 2027년 종료에서 2030년까지 연장해달라고 건의했다. 현재 적용 중인 세제완화 조치가 내년 말에 종료되면 사업자들이 분양리스크를 우려해 신규공급에 소극적으로 나설 수 있다는 이유에서다.

전용면적 30㎡ 미만 소규모 오피스텔에 대해서도 주택수 산정제외를 요구했다. 청년·신혼부부 등 실수요층이 상위 주거지로 이동하는 과정에서 거래부담을 줄여줘야 한다는 취지에서다.

정부도 비아파트 공급확대 카드를 검토 중이다. 최근 부동산관계장관회의에서 정부는 오피스텔 등 비아파트를 활용, 단기간에 입주가 가능한 주택공급을 늘리는 방안을 논의했다. 김윤덕 국토부 장관은 "도시형생활주택 등 주택유형별 소규모 간담회를 열어 현장의 어려움을 보다 세심히 살필 것"이라고 말했다.