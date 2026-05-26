서소문 고가도로 붕괴 여파…행신~서울 KTX 운행 중단

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박정호 기자

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 발생한 붕괴 사고로 서울역~신촌역 구간 열차 운행이 중단됐다. 서울역과 용산역을 오가는 KTX와 일반열차도 일부 운행이 조정됐다.

코레일(한국철도공사)은 26일 "오후 2시36분쯤 서울시가 발주해 공사 중인 서소문 고가차도 붕괴로 서울역~신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간 열차 운행이 중지됐다"고 밝혔다.

현재 행신역~서울역 간 KTX 운행은 중단된 상태다. 코레일은 안전한 사고 복구를 위해 열차 운행을 조정 중이라고 설명했다.

고속열차(KTX)는 서울역과 용산역까지만 운행하고 있다. 강릉선·중앙선 KTX는 청량리역까지만 운행 중이다.

일반열차는 경부선 무궁화호가 수원·천안역까지, 호남선은 서대전역까지 운행하는 등 일부 구간만 운행하고 있다. 장항선은 천안역까지 운행하는 등 조정 운행 중이나 이후 출·도착역이 추가로 조정될 수 있다. ITX-새마을과 ITX-마음 열차도 수원역까지만 운행한다.

전동열차 운행도 차질을 빚고 있다. 경의선은 현재 문산역~수색역 구간만 운행 중이다.

코레일은 "열차 이용객은 모바일 앱 '코레일톡'과 홈페이지, 철도고객센터를 통해 열차 운행 상황을 사전에 확인해달라"며 "가급적 다른 교통수단을 이용해달라"고 당부했다.

한편 소방당국에 따르면 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 60대 남성과 50대 남성 등 2명이 사망했다. 사망자 외 4명의 부상자가 발생한 가운데 또 다른 50대 남성 1명이 심정지 상태인 것으로 확인됐다.