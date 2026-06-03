폭염·폭우에도 안전하게…노후 도서관·경로당 318곳 새단장

국토교통부가 폭염·폭우 등 기후위기에 대응하기 위해 노후 공공건축물 318곳의 그린리모델링을 지원한다.

국토부는 '2026년 공공건축물 그린리모델링 2.0' 사업 대상으로 노후 공공건축물 318동을 최종 선정했다고 3일 밝혔다.

공공건축물 그린리모델링은 노후 건축물의 에너지 성능을 개선해 온실가스 배출을 줄이고 그린리모델링 시장 생태계 조성을 위해 공공이 선도적으로 추진하는 사업이다. 올해는 에너지 성능 개선뿐 아니라 폭염, 폭설, 홍수 등 기후재난에 대응할 수 있는 기후위기 적응 기술도 함께 지원한다.

국토부는 그린리모델링 효과를 높이기 위해 건물별 특성을 고려한 맞춤형 지원을 추진한다. 여러 동의 노후 건축물을 묶어 함께 개선하는 군집형 사업도 진행한다.

특히 올해는 국민이 일상에서 그린리모델링 효과를 체감할 수 있도록 생활밀착형 중·대규모 건축물까지 지원 대상을 확대했다. 기존 경로당, 도서관 등 세부 용도 10종에서 복지시설, 사회복지관, 직업훈련소 등 28종으로 지원 범위를 넓혔다.

이번 공모에는 총 535동이 참여됐다. 국토부는 그린리모델링 심의위원회를 통해 사업 타당성, 에너지 절감 효과, 기후적응 기술 적용 여부, 지역 파급력 등을 평가해 이 중 318동을 최종 선정했다. 지역 내 대표 그린리모델링 사례가 될 수 있도록 첨단 에너지 절감 기술과 디자인을 도입하는 시그니처 사업 5동도 지원 대상에 포함됐다.

정의경 국토교통부 국토도시실장은 "공공 그린리모델링을 통해 새롭게 단장한 동네 도서관과 전시장 등 친숙한 공간들이 우리 사회 곳곳에 그린리모델링을 보편화시키는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "공공이 선도적으로 추진하는 이번 사업이 민간 확산과 지역 녹색건축 산업 활성화의 계기가 되길 바란다"고 말했다.