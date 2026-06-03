노홍철 "주식·코인 크게 물려, 팔까요? 말까요?"…법륜스님 뜻밖의 답

지난 2일 방송된 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'에서 방송인 노홍철이 주식 등 투자로 큰 손실을 봤다고 털어놨다. /(사진 = SBS '법륜로드 : 스님과 손님' 갈무리

방송인 노홍철이 주식과 가상자산 투자로 적지 않은 손실을 봤다고 털어놨다.

지난 2일 방송된 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'에서는 노홍철을 비롯해 이상윤, 이주빈, 이기택이 법륜스님과 함께 부처의 고행길을 따라가는 특별한 수행 여정을 떠났다.

방송에서 노홍철은 법륜스님 앞에서 투자 고민을 꺼냈다.

그는 "주식 투자와 코인 투자를 했는데 적지 않은 금액을 넣었다"며 "그런데 많이 떨어졌다. 재산의 큰 부분을 잃었다"고 했다. 그러면서 "스님이라면 이 정도 손실이 났을 때 어떻게 하시겠느냐"고 질문했다.

이에 법륜스님은 "그건 본인이 더 잘 아는 것 아니냐"라고 답했다.

상담이 끝난 뒤 법륜스님은 "홍철씨는 특별한 고민이 없는 것 같다. 이야기하는 것마다 결국 자기 자랑 아니냐"고 농담했다.

그러면서 "자유분방해 보이지만 제멋대로 사는 사람은 아니다. 나름의 질서와 원칙을 가지고 살아간다"며 "앞으로도 잘 살아갈 것 같다"고 평가했다.

노홍철은 최근 서울 강남구 신사동 소재 건물을 약 152억원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모았었다.