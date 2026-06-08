'셔세권' 동탄發 아파트값 강세… 지지부진 평택도 빛보나

서울 전반의 아파트 전세, 매매가 동반 상승세가 이어지는 가운데 경기 남부 규제지역까지 상승세가 번지는 모습이다. 이런 분위기가 경기 비규제지역으로 확대될 가능성도 거론된다. 실제 장기간 하락세를 이어가던 평택 아파트 가격마저 반등조짐이 나타난다.

7일 한국부동산원의 6월 첫째주 주간 아파트 가격동향 조사(1일 기준)에 따르면 경기도 매매가격지수는 0.12% 올라 전주(0.09%) 대비 상승폭이 확대됐다. 경기도 전체 매매가 오름세는 아직 서울에 비해서는 완만한 상황이다. 하지만 경기 남부를 중심으로 한 일부 지역에서는 서울 이상의 강한 상승세가 관측된다.

이른바 '셔세권'(셔틀버스+역세권)으로 불리는 화성시 동탄구가 대표적이다. 지난주 동탄 아파트 매매가는 0.60% 상승한 것으로 나타났다. 동탄 매매가 상승폭은 4월 마지막주 이후 꾸준히 확대된 모습이다.

특히 지난달 셋째주와 넷째주 각각 0.46%와 0.49% 상승을 기록한 데 이어 지난주 0.6%로 상승폭을 크게 늘렸다. 삼성전자·SK하이닉스의 성과급 효과 등 반도체산업 호황과 이에 따른 가격상승 전망이 동탄지역 아파트 가격을 빠르게 밀어올린 것으로 풀이된다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 "반도체산업 경기 활황에 대한 기대감으로 경기 남부 배후 주거지역들의 경우 가격강세 모습을 보인다"며 "광역교통망을 갖추고 정주환경이 양호한 아파트 밀집지역인 동탄이 가격상승을 견인하고 있다"고 말했다. 다만 급등 부담감도 존재한다. 남 연구원은 "앞으로 토지거래허가구역 등 규제지역으로 추가 지정될 경우 가격조정 및 거래정체 현상이 발생할 가능성도 있다"고 지적했다.

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 사진은 기사와 직접 관련 없음. 남산에서 바라본 서울 아파트 단지 모습. 2026.5.29/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

경기 남부의 집값 상승세는 미분양과 경기침체로 오랜 기간 하락하던 평택 아파트값까지 보합으로 끌어올렸다. 평택 아파트 매매가는 2024년 7월 다섯째주 보합을 기록한 이후 내리 하락하다가 1년10개월여 만에 다시 보합(0.00%)으로 올라왔다. 수도권 풍선효과와 반도체 활황 영향을 동시에 받은 것으로 보인다.

동탄지역 외에는 경기 남부가 추세적으로 상승하는 것으로 보기는 어렵다는 분석도 제시된다. 동탄만큼 교통환경 개선 등 아파트 가격상승의 근거가 명확한 곳이 많지 않기 때문이다.

고준석 연세대 상남경영원 교수는 "동탄은 GTX(수도권광역급행철도) 삼성역이 개통되면 강남 생활권으로 편입되는 곳이라 강남에 직장이 있는 사람들도 전세를 끼고 사놓을 수 있는 것"이라며 "평택의 경우 아직 해소되지 않은 미분양이 많아 흐름을 더 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

경기도에 따르면 지난 4월30일 기준 평택시 미분양주택은 3389가구로 경기도 내 시군 중 가장 많은 미분양주택 수를 기록했다. 같은 기간 경기도 전체 미분양주택은 1만2205가구로 이 중 평택시의 비중이 약 27.8%에 달한다.