BNK부산은행, 전 경영진 대상 'AI 리더십 서밋' 개최

BNK부산은행이 지난 8일 오후 전 경영진과 부서장이 참석한 가운데 ‘AI 리더쉽 서밋’ 세미나를 개최했다. /사진제공=BNK부산은행

BNK부산은행이 지난 8일 오후 전 경영진과 부서장이 참석한 가운데 '인공지능(AI) 리더십 서밋' 세미나를 개최하고 AI 전환 전략을 공유했다고 11일 밝혔다.

AI가 금융산업의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소로 부상하면서 은행 전반의 AI 전환 방향을 공유하고 현장 중심의 AI 활용 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

기술 도입을 넘어 은행 전반의 일하는 방식을 재설계한다는 목표다. △생성형 AI와 AI 에이전트를 활용한 업무 혁신 △초개인화 금융서비스 △신뢰 기반 AI 거버넌스 구축 등을 추진하고 'AI 네이티브 은행'으로 도약한다는 계획이다.

김성주 부산은행장은 "AI는 이제 선택이 아닌 금융의 새로운 기준이 되고 있다"며 "리더는 기술을 이해하는 수준을 넘어, 직접 활용해보고 이를 경영에 어떻게 적용할지 고민이 필요하다"고 말했다.

이어 "AI시대일수록 고객 신뢰와 금융소비자 보호 원칙은 더욱 중요하다"며 "안전하고 책임있는 AI 활용 체계를 지속적으로 강화해, 모델 개발부터 서비스 제공, 사후 관리에 이르기까지 고객이 안심할 수 있는 금융 서비스를 구현해야 한다"고 했다.

부산은행은 경영진과 부서장, 본부 직원을 대상으로 한 맞춤형 AI 교육을 실시하고 전 직원 대상 AI 리터러시 교육을 확대해 나갈 계획이다.