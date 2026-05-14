조선업 공급망에 3000억 보증…신한은행·삼성중공업 맞손

지난 13일 울산 동구 소재 ‘호텔현대 바이 라한 울산’에서 진행된 ‘조선 산업 수출경쟁력 강화 및 생산적금융 확대를 위한 상생금융 지원 업무협약식’에서 (오른쪽부터)정상혁 신한은행장, 최성안 삼성중공업 대표이사, 장영진 한국무역보험공사 사장이 기념촬영하는 모습 /사진제공=신한은행

신한은행이 삼성중공업, 한국무역보험공사(무보)와 손잡고 조선업 협력업체에 총 3000억원 규모의 금융지원을 제공한다.

신한은행은 지난 13일 울산 동구에서 삼성중공업, 무보와 '조선 산업 수출경쟁력 강화 및 생산적금융 확대를 위한 상생금융 지원 업무협약'을 체결했다고 14일 밝혔다.

신한은행과 삼성중공업은 각각 178억원, 35억원 등 총 213억원을 무보에 공동 출연한다. 무보는 이를 기반으로 삼성중공업 협력업체에 총 3000억원 규모 특별보증을 공급한다.

지원 대상은 삼성중공업이 추천하는 협력업체다. 선정된 기업은 특별보증을 통한 유동성 지원과 보증료 전액 지원을 함께 받아 자금 조달 부담과 금융비용을 줄일 수 있다.

신한은행 관계자는 "정부의 생산적 금융 확대 기조에 맞춰 조선업 수출 공급망을 구성하는 중소·중견기업의 실질적인 금융 부담을 덜어주는 데 의미가 있다"며 "조선업을 비롯한 국가 핵심 산업의 경쟁력 강화와 안정적인 공급망 구축을 위해 맞춤형 금융지원을 확대하겠다"고 말했다.