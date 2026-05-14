삼성화재, 부진한 본업 투자가 채워…1분기 순익 6352억 4.4%↑

삼성화재가 올해 1분기 상대적으로 부진한 보험손익을 투자손익으로 채웠다.

삼성화재는 1분기 당기순이익이 6352억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 6090억원 대비 4.4% 성장했다. 삼성화재 올해 첫 성적표는 자회사 실적이 반영된 지배주주 지분 순이익이 6347억원으로 대부분을 차지하며 전체 실적을 이끌었다. 영국 캐노피우스 지분투자 손익은 582억원으로 파악됐다.

보험손익은 5510억원을 기록하며 전년 동기 5250억원 대비 5.0% 증가했다. 하지만 전체 보유계약 보험계약마진(CSM)은 전년 말 대비 14조4692억원으로 14조3330억원 대비 1% 증가에 그쳤다. 1분기 신계약 CSM은 6270억원으로 전년 동기 7020억원 대비 10.4% 줄었다.

다만 장기보험은 손익 중심 전략에 따라 상품·언더라이팅·채널 전반을 내실 성장 중심으로 운영한 결과, CSM 배수(납입료 대비 미래이익의 비율)가 14.2배로 전년 동기 대비 2.3배 개선됐다. 또 25차월·37차월 유지율은 전년 동기 대비 각각 7.1%포인트(P), 5.0%P 상승했다.

자동차보험은 손해율 악화 사이클이 예상보다 장기화하며 96억원 적자를 기록했다. 보험수익도 1조3636억원으로 전년 동기 대비 1.0% 감소했다. 하지만 우량계약 중심의 포트폴리오 질적 개선을 통해 담보당 경과보험료가 전분기 대비 상승세로 전환됐다고 삼성화재는 설명했다.

일반보험은 국내·외 사업 매출이 동반 성장세를 이어가며 보험수익 4491억원을 기록해 전년 동기 대비 9.6% 증가했다. 또 요율 체계 정교화와 대형사고 감소 등에 힘입어 손해율은 전년 동기 대비 9.9%P 개선된 53.6%를 기록했다. 보험손익도 전년 동기 대비 551억원 증가한 1047억원을 달성했다.

투자손익은 3620억원으로 전년 동기 2910억원 대비 24.4% 증가했다. 자산운용에서 선제적인 채권 포트폴리오 개선과 운용 효율화 노력을 바탕으로 이자 및 배당 수익을 확대했다. 이에 따라 1분기 투자 이익률은 3.68%를 기록했다. 운용자산 기준 투자이익은 8537억원으로 전년 동기 대비 15.4% 증가하는 등 견조한 성장세를 이어가고 있다.

삼성화재의 1분기말 기준 지급여력비율(K-ICS, 킥스)은 270.1%, 기본자본 킥스는 184.5%로 파악됐다.

구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 "확고하고 일관된 수익성 중심 경영기조를 바탕으로 선제적인 체질 개선을 추진한 결과, 2026년 1분기 보험손익을 성장세로 전환했다"며 "앞으로도 전 사업부문의 지속적인 혁신을 통해 본업 펀더멘털을 차별화하고 새로운 성장 기반을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.