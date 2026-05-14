삼성생명, 1분기 순익 1.2조 89.5%↑…CSM 13.6조

삼성생명은 올해 1분기 당기순이익이 1조2036억원으로 전년 동기(6350억원) 대비 89.5% 증가했다고 14일 밝혔다.

1분기 신계약 보험계약마진(CSM)은 8486억원으로 전분기 대비 11% 증가했다. 신계약 CSM 배수는 11.4배를 기록했다. 건강보험 판매 확대와 전속·비전속 채널 성장이 신계약 CSM 증가에 영향을 미쳤다.

보유계약 CSM은 신계약 CSM확대와 보험효율의 관리에 힘입어 연초 대비 4000억원 증가한 13조6000억원으로 집계됐다.

보험손익은 예실차 손실 증가 영향으로 2565억원을 기록했으며, 투자손익은 배당수익 증가와 자회사·연결 손익 확대에 따라 1조2729억원으로 나타났다.

전속 설계사 수는 약 4만 4400명으로 연초 이후 약 1500명 순증했다. 자산운용은 자산부채관리(ALM) 중심의 운용 기조를 유지하는 가운데 자산 다변화 전략을 병행하고 있다.

운용자산은 265조원이며, 지급여력비율(K-ICS, 킥스)은 전년말 대비 12%포인트(P) 상승한 210%를 기록했다.