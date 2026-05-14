"기후금융 대상 기업인가요?"…신정원, 판단 돕는 웹포털 열었다

기후금융 웹포털의 K-택소노미 적합성 판단 시스템 구조/사진=신용정보원

한국신용정보원이 금융회사의 녹색·전환금융 심사를 지원하는 '기후금융 웹포털' 시범 서비스를 시작했다. 은행권이 K-택소노미(한국형 녹색분류체계) 기준에 맞춰 기후금융 대출 여부를 판단할 수 있도록 지원하는 통합 인프라다.

신정원은 14일 기후금융 웹포털 시범 서비스를 개시했다. 기후금융은 재생에너지 등 친환경 경제활동에 자금을 공급하는 녹색금융과, 탄소 다배출 산업의 저탄소 전환을 지원하는 전환금융을 포괄하는 개념이다.

이번 웹포털은 금융회사가 기업 대출 심사 과정에서 자금 사용 목적이 K-택소노미 기준에 부합하는지 단계별로 검토할 수 있도록 설계됐다. 금융회사 여신 담당자가 적합성 판단 결과를 직접 확정해 기후금융 대출 실행 판단자료로 활용할 수 있다.

신정원은 기후금융 관련 기업정보 DB도 함께 제공한다. 기업 재무정보 외에도 녹색인증, 환경기술, 환경 인허가 현황 등 30여종의 정보를 웹포털에서 확인할 수 있다.

최유삼 한국신용정보원장은 "기후금융 웹포털이 녹색 대전환과 생산적 분야에 대한 자금공급 확대에 기여할 것으로 기대한다"며 "기후금융 생태계가 시장에 빠르게 정착될 수 있도록 인프라 기반 조성을 적극 지원하겠다"고 말했다.

신정원은 올해 하반기부터 웹포털에 쌓이는 데이터를 기반으로 녹색금융·전환금융 지원 대상 기업을 은행권에 추천하는 서비스도 제공할 계획이다. 또 현재 은행권 중심으로 제공되는 서비스도 향후 보험·증권업권 등 전 금융업권으로 확대한다.