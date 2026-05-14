기품원, 루마니아 군비총국과 정부품질보증 협정 체결

(왼쪽부터)이온 코넬 플레샤 루마니아 군비총국장, 김일동 방위사업청 차장, 신상범 국방기술품질원장이 기념촬영을 하고 있다./사진제공=기품원.

국방기술품질원이 14일(현지시각) 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 '흑해 방위·항공우주 전시회(BSDA 2026)' 현장에서 루마니아 군비총국과 정부품질보증 협정을 신규 체결했다.

신상범 국방기술품질원장과 이온 코넬 플레샤 루마니아 군비총국장이 양국을 대표해 협정서에 서명했다. 협정서에는 품질보증 절차와 정보 교환 등 국제 기준에 기반한 품질보증 협력 사항이 포함됐다.

이번 협정은 정부 간 수출․수입 군수품에 대한 정부 품질보증 활동을 상호 제공하고 관련 절차 등을 정의하기 위한 기관 간 양해각서다. 양국 정부 간 방산 품질 분야의 제도적 협력 기반 구축을 목적으로 한다.

기품원은 "양국은 교역 군수품에 대해 수출국 정부가 수입국을 대신해 품질보증 활동을 수행하고 그 결과를 상호 인정함으로써, 군수품 품질관리의 신뢰성과 효율성을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다"고 평가했다.

루마니아는 신궁 대공미사일·K9 자주포·K10 탄약운반차 등 한국 주요 무기체계를 도입하며 유럽 지역에서 K-방산 협력이 빠르게 확대되고 있는 국가다. 이번 협정이 안정적인 방산 수출을 뒷받침할 것으로 보인다.

신상범 기품원장은 "루마니아는 최근 K-방산의 주요 협력국으로 부상하며 유럽 방산시장 진출의 중요한 교두보"라며 "이번 협정은 양국 간 방산 품질협력의 제도적 기반을 마련하고 우리 방산 제품의 품질 신뢰도를 높여 향후 유럽 지역 수출 확대를 지원하는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.