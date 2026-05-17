전금업체 241개로 16% 증가…선불업체 급성장 속 양극화 심화

전자금융업 등록 현황/자료=금융감독원

전자금융업 등록 업체 수가 지난해 241개로 늘며 1년 새 16% 넘게 증가했다. 모바일 중심의 전자상거래와 간편결제 시장 확대 영향으로 선불전자지급수단 업종이 빠르게 성장했지만, 업권 내 양극화와 부실 업체 증가 우려도 커지고 있다.

18일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 전자금융업 등록 회사 수는 241개로 전년 말(207개) 대비 34개 증가했다. 증가율은 16.4%다. 2023년 말 188개였던 등록사는 2년 만에 53개 늘었다.

업종별로는 전자지급결제대행업(PG)이 190개로 가장 많았다. 선불전자지급수단 발행·관리업은 120개로 전년보다 28곳(30.4%) 증가했고, 직불전자지급수단 발행·관리업도 35곳으로 같은 기간 11곳(45.8%) 늘었다.

지난해 전자금융업 매출은 12조원으로 전년보다 15.4% 증가했다. 업종별로는 PG 매출이 9조원, 선불전자지급수단 발행·관리업 매출이 2조2000억원을 기록했다. 선불업 매출 증가율은 29.4%로 PG(11.1%)보다 높았다.

PG·선불 잔액은 총 14조4000억원으로 전년과 같은 수준이었다. 다만 PG사가 정산주기에 따라 가맹점 등에 정산 예정인 금액을 뜻하는 PG 잔액은 9조2000억원으로 7.1% 감소했고, 선불 이용자의 미사용 잔액을 의미하는 선불 잔액은 5조2000억원으로 15.6% 증가했다.

전자금융업권의 외형 성장은 지속되지만 시장 내 양극화도 심화되는 모습이다. 상위 10개 업체가 전체 전자금융업 매출의 67%를 차지한 반면, 중소형 업체들은 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다.

자기자본 요건 등 경영지도기준을 충족하지 못한 전자금융업자는 지난해 말 기준 29개사로 전년보다 1개 늘었다. 이 가운데 21개사는 기존에도 경영지도기준을 충족하지 못한 이력이 있는 업체였다. 다만 미준수사를 포함한 전자금융업자의 선불충전금은 전자금융거래법에 따라 100% 별도 관리되고 있다.

금감원은 올해 12월 시행 예정인 개정 전자금융거래법에 맞춰 전자금융업체 경영공시 세부 기준을 마련할 계획이다. 지난해 12월 개정 전금법 반영된 자본잠식 등 경영지도기준 미준수 업체에 대한 조치요구권도 활용할 방침이다.