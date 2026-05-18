삼성라이온즈 스윗박스에 티빙 이용권도…iM뱅크 앱 혜택 몰린다

iM뱅크가 5월 가정의 달과 시중은행 창립 2주년을 기념해 프로야구 관람과 OTT 이용권 등을 제공하는 고객 이벤트를 연이어 진행한다.

iM뱅크는 오는 30일 대구 삼성라이온즈파크에 iM뱅크 고객을 초청하는 '삼성라이온즈 iM뱅크 스폰서데이'를 개최한다. 시중은행 전환 2주년을 기념해 '금융의 경계를 넘어 전국으로 홈런!' 콘셉트로 진행되는 올해 스폰서데이에는 일반 고객, 우수 고객, 지역 소상공인 등이 초청된다.

iM뱅크 앱에서 개인(신용)정보 활용과 안내 문자, 전화 동의 고객 중 총 100명을 추첨해 삼성라이온즈파크 3루 SKY상단 지정석(1인 2매)를 제공하고, 우수고객과 지역 소상공인의 경우 별도 초청한다.

스폰서데이와는 별도로 경기 3회에 걸쳐 삼성라이온즈 경기장의 프리미엄 좌석인 스윗박스 경기 티켓을 추첨 증정하는 '삼성라이온즈 스윗박스 럭키드로우' 행사도 진행한다. 지난 16일 경기를 비롯해 오는 31일과 내달 13일 등 3회차 경기 티켓을 추첨 증정하며 참여조건은 앱 마케팅 푸시 동의, 입출금 통장 잔액 등이다.

고유가 피해지원금 고객 대상으로 이벤트도 진행한다. iM뱅크 앱에서 고유가 피해지원금 1,2차를 신청한 고객이면 자동응모되며 추첨을 통해 LG오브제컬렉션 최신 가전 4종과 총 625만원의 추가지원금, 스타벅스 기프티콘 등을 제공한다.

이와 함께 앱 신규 고객을 대상 티빙 최대 5개월 무료 이용권, CGV영화관람권 등을 증정하는 이벤트도 진행한다.

강정훈 iM뱅크 은행장은 "가정의 달을 맞아 고객 일상과 맞닿은 다양한 생활 밀착형 이벤트를 진행하는 iM뱅크는 고객을 대상으로 문화와 스포츠에서 다양한 재미와 즐거움을 주고자 한다"며 "앞으로도 금융의 경계를 넘어 전국구 고객에게 생활과 스포츠, 엔터테인먼트 등 전 영역을 아우르는 브랜드 경험을 확장하겠다"고 말했다.