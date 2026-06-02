가정의달 '낀 세대' 지갑 털렸네… 40대, 백화점서 40만원 긁었다

[대구=뉴시스] 이무열 기자 = 어버이날을 이틀 앞둔 6일 오전 대구 북구 꽃 백화점을 찾은 한 시민이 꽃을 고르고 있다. 2026.05.06. [email protected] /사진=이무열

지난 5월 가정의 달 소비를 40대가 주도한 것으로 나타났다. 40대는 백화점에서 인당 40만원을 결제해 전 연령대에서 가장 높은 소비 금액을 보였는데 부모님과 자녀 선물을 동시에 챙긴 영향으로 분석된다.

토스는 이같은 내용의 카드 결제 데이터를 2일 공개했다. 지난달 카드 결제 데이터를 직전 달 동기간과 비교·분석한 결과다.

놀이공원·워터파크·아쿠아리움 등 가족 단위 여가 활동 관련 소비가 뚜렷한 증가세를 보였다. 해당 카테고리의 결제 건수는 전월 동기 대비 33% 증가하며 가장 큰 폭으로 늘었다. 어린이날이 포함된 핵심 주간(5월 1~11일)에는 증가율이 68%까지 확대됐다.

연령대별로는 40대 소비 증가세가 가장 두드러졌다. 40대의 전월 동기 대비 결제 건수는 7.3%, 결제 금액 또한 9% 넘게 증가해 모든 연령대 중 가장 높은 상승률을 보였다.

특히 어린이날 관련 소비가 집중된 액티비티 업종과 어버이날 선물 수요가 몰린 백화점 업종 모두에서 높은 증가세를 기록하며 부모와 자녀를 동시에 챙기는 핵심층으로 나타났다.

구체적으로 40대는 놀이동산 결제 건수 증가율이 약 69%, 영화관 소비 증가율은 51%로 가장 높게 나타났다. 백화점 업종에서도 인당 결제액이 약 40만원으로 전 연령대 중 1위를 기록했다. 부모님 선물과 자녀 관련 소비를 동시에 책임지는 핵심 소비층으로서의 특성이 소비 데이터에서도 확인됐다고 토스는 설명했다.

이러한 소비 흐름은 카드 선택에도 반영됐다. 카드라운지에서 놀이·문화·쇼핑 등 관련 혜택을 제공하는 카드를 대상으로 최근 신청 완료 기준을 집계한 결과, IBK기업은행의 'IBK K-패스' 신용카드가 1위를 차지했다. 해당 카드는 테마파크·백화점·영화 등의 소비 영역에서 할인 혜택을 제공해 부모 고객에게 인기 있는 카드다.

이어 IBK기업은행의 'IBK 일상의 기쁨카드', 현대카드의 '현대카드 MX Black Edition2 카드', 삼성카드의 '삼성카드 taptap O 카드', 농협카드의 '올바른 FLEX 카드'가 각각 순서대로 2위부터 5위를 차지했다. 해당 카드들은 모두 가족 외출과 생활 소비 영역에서 할인 혜택을 제공하는 상품이다.

토스 관계자는 "5월에는 어린이날과 어버이날 영향으로 가족 단위 소비가 집중되는 경향이 뚜렷하게 나타났다"며 "특히 40대는 자녀와 부모 세대 소비를 동시에 책임지는 이중 소비층 성격이 강하게 나타난 것이 특징"이라고 말했다.

토스는 앞으로도 카드 결제 흐름을 바탕으로 시즌별 소비 트렌드를 정기적으로 분석하고, 카드라운지를 통해 이용자 맞춤형 카드 탐색 경험을 강화해 나갈 예정이다.