삼전 직원 월급통장인데… '6억 성과급'에도 못 웃는 새마을금고

삼성전자 새마을금고 개요/그래픽=이지혜

금융당국의 엄격한 가계대출 규제가 직장 새마을금고에도 영향을 미칠 예정이다. 특히 임직원 70%가 월급 통장으로 이용하는 것으로 알려진 삼성전자 새마을금고는 거액의 성과급으로 수혜가 기대됐지만 가계대출이 묶이면서 수익성을 확대하기 어렵게 됐다.

1일 금융권에 따르면 삼성전자 임직원 약 70%는 삼성전자 새마을금고의 예금 통장으로 월급을 받는 것으로 알려졌다. 이런 영향으로 삼성전자 급여일이 되면 해당 금고를 넘어 전체 새마을금고 예금 잔액이 일시적으로 급증하기도 한다.

국내 대표 기업의 임직원이 이용하다 보니 삼성전자 금고의 규모와 건전성은 전체 새마을금고에서 독보적이다. 지난해 말 기준 삼성전자 금고의 총자산은 7조2693억원이다. 전국 새마을금고 단순 평균 총자산인 2292억원보다 약 32배 더 많다. 연체율은 0.01%로 전국 금고 평균인 5.08%보다 훨씬 낮다.

삼성전자 임직원은 최근 체결된 임금협약으로 내년부터 거액의 성과급을 받게 됐다. DS 부문 임직원은 세전 기준 연봉 1억원일 때 최대 6억원 성과급을 받는다. 다만 성과급 대부분은 자사주로 지급되고, 지분 일부는 바로 매각할 수 없다는 제한이 있다.

그럼에도 삼성전자 금고는 장기적으로 거액 성과급의 수혜를 볼 것으로 기대됐다. 삼성전자 임직원이 계속 통장을 사용하면 저원가성 요구불 예금은 증가할 수밖에 없다. 금고 입장에선 대출 여력이 커지고 예대마진 확대를 추구할 수 있다.

하지만 정부의 엄격한 가계대출 관리 기조로 인해 삼성전자 금고는 발목이 잡혔다. 금융당국은 올해 새마을금고에 가계대출 '순증 0원'이라는 목표치를 설정했다. 올해 순증 0원을 맞추지 못하면 내년에도 같은 패널티가 적용된다. 이미 지난 4월까지 새마을금고 가계대출이 2조5000억원 늘어난 상황이라 올해 목표치 달성은 어렵고, 내년까지 패널티 적용은 기정사실이라는 전망까지 나온다.

(서울=뉴스1) = 여명구 삼성전자 DS부문 피플팀장 부사장(왼쪽)과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 27일 경기 용인시 삼성전자 The UniverSE에서 진행된 2026년 삼성전자 임금협약 조인식에서 서명을 하고 있다. (삼성그룹 초기업 노동조합 삼성전자지부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

삼성전자 금고 전체 채권의 98%는 가계대출이다. 나머지 2%도 가계 예탁금 담보대출이다. 기업이나 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대출은 일절 취급하지 않는다. 이같은 포트폴리오 구성은 삼성전자뿐만 아니라 대부분 직장 금고가 갖는 특징이다. 같은 직장 금고인 SK하이닉스 새마을금고는 지난 4월20일부터 주택담보대출 취급을 아예 중단하기도 했다.

지난해 말 기준 삼성전자 금고의 가계대출은 4조6322억원이다. 전년 대비 4996억원 늘었는데 증가율로는 12.1%다. 용도별로는 40%가 주택구입 자금, 30%는 전세자금으로 돼 있어 부동산 관련 대출이 대부분이다. 삼성전자 금고의 영업수익 95% 이상이 이자수익이라 대출 취급 감소로 인한 당기순이익 영향도 예상된다.

새마을금고 관계자는 "금융당국이 개별 금고 단위로 가계대출 잔액을 직접 관리하지 않지만 삼성전자 금고는 규모가 워낙 커서 전체 새마을금고 가계대출 증가율에 미치는 영향이 크다"며 "(삼성전자 금고는) 자체적으로 총량을 관리하겠단 입장이라 가계대출을 많이 늘리지는 못할 것"이라고 설명했다.