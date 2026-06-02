보험료 1만원으로 최대 5억 보상… KB손보, 드론보험 출시

KB손해보험이 국내 최대 드론 커뮤니티 '드론플레이' 회원의 의견을 반영한 보험 상품을 선보인다.

KB손해보험은 'KB드론배상책임보험(개인용)'을 출시했다고 2일 밝혔다.

이번 상품은 기업·상업용 중심 드론 보험 시장이 아닌 개인 취미·레저용 드론 사용자를 위한 전용 상품으로 개발됐다.

KB손해보험은 상품 개발에 앞서 드론플레이 회원 413명을 대상으로 드론 보험에 대한 설문조사를 실시했다. 조사 결과 응답자 중 98.5%가 개인 드론 보험의 필요성에 공감했고, 76.0%는 가입 의향이 있다고 응답해 개인용 드론 보험의 높은 수요를 확인했다.

드론 사용자들이 보험 가입 시 가장 중요하게 고려하는 요소로 '합리적인 보험료'와 '폭넓은 보장 범위'를 꼽았다. KB손해보험은 이러한 조사 결과를 바탕으로 실제 드론 사용자의 니즈를 반영한 담보와 가격 경쟁력을 갖춘 상품을 선보였다.

구체적으로는 특정일 하루 가입이라면 보험료 1만원 수준으로 최대 5억원까지 보상한다. 연간 보험료 5~13만원 수준의 다양한 플랜으로 최대 5억원까지 보상이 된다.

KB손해보험의 신상품 'KB드론배상책임보험'은 레저용 드론 시장에 새로운 보험의 표준을 제시하고 드론 산업 전반의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

정재근 KB손해보험 일반상품본부장 상무는 "이번에 출시한 개인용 드론 보험은 고객의 목소리를 듣고 반영해 개발한 사용자 참여형 보험 상품이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 위험을 보장하고 사회적 안전망 강화에 기여할 수 있는 상품 개발을 지속해 나가겠다"고 말했다.

KB손해보험은 이번 상품 출시 이후에도 드론 이용자들의 의견을 지속적으로 반영해 보장 범위를 확대하고 혁신적인 담보를 추가하는 등 고객 중심 상품 개발을 이어갈 계획이다.