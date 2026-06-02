수협은행, 기보와 840억 협약보증대출 공급…미래전략산업 지원

Sh수협은행 전경. /사진제공=Sh수협은행

Sh수협은행이 기술보증기금과 손잡고 인공지능(AI), 바이오, 방산 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기술중소기업에 총 840억원 규모의 협약보증대출을 공급한다.

수협은행은 기술보증기금과 'A to F 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약에 따라 수협은행은 특별출연금 42억원을 출연한다. 이를 재원으로 출연금의 20배에 해당하는 총 840억원 규모의 협약보증대출을 공급할 계획이다.

지원 대상인 'A to F'는 인공지능(AI), 바이오(Bio), 콘텐츠와 문화(Contents&Culture), 방산(Defense), 에너지(Energy), 첨단제조(Factory)를 뜻한다. 우리나라 성장을 이끄는 6대 첨단전략산업을 영위하는 신기술사업자가 대상이다.

대상 기업은 최대 30억원의 운전자금대출을 지원받을 수 있다. 보증비율은 기존 85%에서 100%로 상향되고 보증료는 3년간 0.2%포인트(P) 감면된다.

신학기 수협은행장은 "우리나라 미래 경제 성장 산업을 이끄는 기술기업들이 자금문제로 성장 기회를 놓치지 않도록 분야를 넘어 경계를 넘어 보다 폭 넓은 지원을 펼치겠다"며 "앞으로도 실질적인 금융지원으로 혁신기업과 함께 나아가는 은행이 되겠다"고 밝혔다.