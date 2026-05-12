유디엠텍, '엔비디아 기반 차세대 디지털 트윈 플랫폼' 공급 계약

유디엠텍(대표 왕지남)이 글로벌 모빌리티 기업과 '엔비디아(NVIDIA) 기반 차세대 디지털 트윈 플랫폼' 공급 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 프로젝트는 제조 현장의 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 제어 시스템과 산업용 로봇, 협동 로봇, 향후 휴머노이드 로봇까지 하나의 가상 제조 환경에서 통합 운영할 수 있는 차세대 디지털 트윈 플랫폼 구축을 목표로 한다.

회사는 독자 개발한 'PLC 기계어 처리' 기술로 기존 제조 설비의 PLC 제어 프로그램을 디지털 환경에서 재현·분석·시뮬레이션할 수 있는 기술을 제공한다. 이는 단순 데이터 수집 기반의 디지털 트윈과 달리 실제 설비의 제어 로직과 시퀀스를 해석해 가상 환경에서 재현하는 기술이다. 실제와 동일한 수준의 가상 시운전이 가능하다고 회사는 설명했다.

유디엠텍 측은 "엔비디아의 시뮬레이션 플랫폼 '아이작 심'(Isaac Sim)을 활용해 '심투리얼'(Sim2Real) 기반의 제조 AI(인공지능) 환경을 구축하겠다"며 "아이작 심의 고해상도 물리 엔진에 PLC 로직 엔진을 이식해 가상 세계의 시뮬레이션 결과가 실제 현장에 오차 없이 적용되는(Zero-Gap) 환경을 구현할 것"이라고 했다.

회사는 기존 PLC 기반 가상 시운전 기술을 아이작 심 환경과 연계해 협동 로봇의 동작 검증, 모션 최적화, 충돌 회피, 공정 시뮬레이션 등을 수행하고 휴머노이드 로봇까지 확장 가능한 통합 플랫폼 구조를 제시할 계획이다.

왕지남 유디엠텍 대표는 "미래 제조 현장은 PLC·산업용 로봇·휴머노이드가 하나의 통합된 AI 환경에서 협업하는 시대가 될 것"이라며 "로봇이 사람과 소통함은 물론, 공장 설비와도 대화해 스스로 진단하고 생산하는 지능형 동료로 기능할 것"이라고 말했다.