글자크기

아우토크립트, IBK투자증권 '코스닥 밸류업 유망기업 30선' 선정

 >  미래산업

아우토크립트, IBK투자증권 '코스닥 밸류업 유망기업 30선' 선정

김태윤 기자
2026.05.12 12:59
사진제공=아우토크립트
사진제공=아우토크립트

아우토크립트(대표 이석우, 김덕수)가 IBK투자증권이 선정한 '코스닥 밸류업 유망기업 30선'에 포함됐다고 12일 밝혔다.

IBK투자증권은 '코스닥 밸류업의 위대한 여정-서른 번의 두근거림' 리포트를 통해 코스닥 상장사 가운데 성장성과 기업가치 제고 가능성이 높은 30개 기업을 선정했다. 아우토크립트는 자동차 보안 분야 대표 기업으로 이름을 올렸다.

IBK투자증권은 분석 리포트에서 △차량 사이버보안 규제 확대에 따른 고수익성 로열티 매출 확대 △비자동차 영역으로의 사이버보안 시장 확장 가능성 △글로벌 자동차 제조사(OEM)와 1차 부품 업체(Tier-1) 공급 확대 가능성 △아시아태평양 지역 유일의 공식 평가기관 등을 주요 성장 포인트로 꼽았다.

회사 측은 "차량 보안 인증과 차량·사물 간 통신(V2X) 보안, 보안 키 관리 시스템(KMS) 등 미래차 핵심 보안 인프라 사업을 확대하고 있다"며 "소프트웨어 정의 차량(SDV) 시대가 본격화되면서 차량 사이버보안의 중요성이 높아지고 있다"고 말했다.

김덕수 아우토크립트 대표는 "글로벌 모빌리티 보안 시장에서 기업가치와 주주가치를 높여 가겠다"고 말했다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

공유