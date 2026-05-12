아우토크립트, IBK투자증권 '코스닥 밸류업 유망기업 30선' 선정

아우토크립트(대표 이석우, 김덕수)가 IBK투자증권이 선정한 '코스닥 밸류업 유망기업 30선'에 포함됐다고 12일 밝혔다.

IBK투자증권은 '코스닥 밸류업의 위대한 여정-서른 번의 두근거림' 리포트를 통해 코스닥 상장사 가운데 성장성과 기업가치 제고 가능성이 높은 30개 기업을 선정했다. 아우토크립트는 자동차 보안 분야 대표 기업으로 이름을 올렸다.

IBK투자증권은 분석 리포트에서 △차량 사이버보안 규제 확대에 따른 고수익성 로열티 매출 확대 △비자동차 영역으로의 사이버보안 시장 확장 가능성 △글로벌 자동차 제조사(OEM)와 1차 부품 업체(Tier-1) 공급 확대 가능성 △아시아태평양 지역 유일의 공식 평가기관 등을 주요 성장 포인트로 꼽았다.

회사 측은 "차량 보안 인증과 차량·사물 간 통신(V2X) 보안, 보안 키 관리 시스템(KMS) 등 미래차 핵심 보안 인프라 사업을 확대하고 있다"며 "소프트웨어 정의 차량(SDV) 시대가 본격화되면서 차량 사이버보안의 중요성이 높아지고 있다"고 말했다.

김덕수 아우토크립트 대표는 "글로벌 모빌리티 보안 시장에서 기업가치와 주주가치를 높여 가겠다"고 말했다.