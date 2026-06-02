"수도권으로 거점 확장"…패스트파이브, 송도에 신규 지점 개소

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공유오피스 기업 패스트파이브가 인천 송도에 신규 지점 '송도센트럴점'을 연다고 2일 밝혔다. 서울 중심 업무지구를 넘어 수도권 대표 비즈니스 권역으로 확장하는 신규 거점이다.

송도센트럴점은 위탁운영 방식으로 선보이는 15번째 지점이다. 패스트파이브는 파트너십 기반의 오피스 운영 모델을 수도권 주요 업무 권역으로 확장하며, 유연한 오피스 수요를 선제적으로 확보해 나간다는 구상이다.

송도센트럴점은 인천대입구역 도보 3분 거리에 위치한 720평 규모의 오피스다. 파노라마 글라스 월과 보이드 구조를 적용해 개방감을 높였다.

메인 라운지와 워크 라운지를 분리해 업무·휴식·미팅 목적에 따라 공간을 활용할 수 있도록 했으며, 회의 규모와 목적에 따라 선택할 수 있는 미팅룸도 마련했다. 송도의 랜드마크인 센트럴파크를 도보로 오갈 수 있어 도심 속 자연을 가까이 누릴 수 있는 근무 환경을 갖췄다.

송도센트럴점이 위치한 송도는 국제업무지구·공항 접근성·컨벤션·호텔 인프라를 갖춘 수도권 대표 비즈니스 권역이다. 글로벌 협업과 지역 기반 산업 활동이 모두 활발한 지역으로, 국내외 비즈니스 운영·확장에 적합한 입지로 평가받고 있다.

패스트파이브는 이번 송도 진출을 통해 서울 도심권과는 다른 형태의 오피스 수요까지 아우를 수 있는 거점을 확보하게 됐다.

글로벌 기업의 한국 거점 구축 수요를 비롯해 인천·안산 산업단지 기반 기업, 세컨드 오피스를 필요로 하는 기업 등 다양한 고객군이 합리적인 비용으로 업무공간을 확보할 수 있는 선택지가 될 것이란 분석이다.

김대일 패스트파이브 대표는 "수도권 주요 업무 권역으로 오피스 운영 모델을 확장하는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 권역별 비즈니스 환경과 건물 특성에 최적화된 운영 전략을 통해 공간 파트너와 입주사 모두에게 만족도 높은 오피스 솔루션을 제공해 나가겠다"고 했다.

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