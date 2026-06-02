"한국도 민간주도 우주산업 가능"…우나스텔라, 335억 투자유치

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시험 로켓 '우나 익스프레스 1호' 발사 /사진=우나스텔라 제공

우주 발사체 스타트업 우나스텔라가 335억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했다고 2일 밝혔다. 누적 투자유치 금액은 615억원이다.

이번 라운드는 알토스벤처스가 리드하고 산업은행, 스트롱벤처스, 산은캐피탈, 우리벤처파트너스, 삼호그린인베스트먼트, 하나벤처스 등 국내외 투자사들이 참여했다.

2022년 2월 설립된 우나스텔라는 자체 개발한 전기모터펌프 사이클 엔진을 기반으로 소형 발사체 '우나 익스프레스(UNA EXPRESS)' 시리즈를 개발하고 있다. 이를 통해 위성 발사 서비스와 고도 100㎞ 준궤도 유인 우주비행 서비스를 제공한다는 목표다.

우나스텔라는 지난해 5월 전남 고흥 자체 발사장에서 '우나 익스프레스 1호기' 시험 발사에 성공했다. 한국 영토 안에서 민간 기업이 자체 개발한 로켓을 자력으로 발사한 첫 사례로, 설립 약 3년 만에 거둔 성과다.

이 발사에는 한국항공우주연구원, 한국기계연구원 등 5개 연구기관의 미세중력 시험 장치가 탑재됐다. 우주항공청의 '스페이스 파이오니어 사업'을 실제 발사에 적용한 첫 사례이기도 하다.

우나스텔라는 시험 발사 과정에서 통합 발사 역량을 검증하는 한편 국내 민간 발사에 필요한 규제와 인허가, 현장 운용 절차를 직접 수행했다. 민간 기업이 발사체를 스스로 설계·제작·발사할 수 있다는 점을 입증했다는 평가를 받는다.

현재 우나스텔라는 항우연에서 이전받은 전기모터펌프 엔진 특허 기술을 토대로 자체 엔진을 고도화하고 있다. 나로우주센터 민간 전용 발사장 이용도 협의 중이다.

이번 투자금은 △엔진·차세대 발사체 개발 △핵심 인재 확보 △시험·제작·발사 인프라 확충 등에 투입할 계획이다. 위성 발사부터 유인 우주비행까지 이어지는 발사체 사업 전반에 속도를 낸다는 구상이다.

박재홍 우나스텔라 대표는 "지난해 시험 발사 성공을 기반으로 이번 시리즈B를 마무리하며 회사를 한 단계 도약시킬 발판을 마련했다"며 "한국에서도 민간이 주도하는 우주 산업이 가능하다는 것을 증명하고, 위성 발사부터 유인 우주비행까지 연결되는 지속 가능한 발사체 비즈니스를 만들어가겠다"고 했다.

알토스벤처스 관계자는 "우나스텔라는 한국에서 민간이 자체 개발한 발사체를 자력으로 발사한 첫 사례를 만든, 실행력이 검증된 팀"이라며 "글로벌 소형 위성 발사 수요가 빠르게 느는 흐름 속에서 우나스텔라가 한국 뉴스페이스를 대표하는 회사로 성장할 것"이라고 말했다.

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