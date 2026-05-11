에네이-제르코닉스, AI 네이티브 클라우드 전환 맞손

에네이-제르코닉스 MOU 체결식 모습/사진제공=제르코닉스

AI(인공지능) 기술 기업 제르코닉스(XERKONIX Inc., 대표 김두현)가 최근 클라우드 전문기업 에네이(대표 전재혁)와 'AX(AI전환) 솔루션 아키텍처 고도화 및 AI Native Cloud(AI 네이티브 클라우드) 전환'을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

AI 네이티브 클라우드는 인프라 설계 단계부터 AI 워크로드 배포, 추론, 데이터 처리, API(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스) 연동, 보안, 비용 최적화를 통합 고려하는 클라우드 운영 모델이다.

이번 협약에 따라 제르코닉스는 AI 기술, AX 솔루션 아키텍처, AI 운영 비용 최적화 등을 맡는다. LLM(거대언어모델) 기반 서비스, RAG(검색증강생성) 시스템, AI 에이전트, 업무 자동화 시스템 등의 AI 서비스가 클라우드 환경에서 안정적으로 운영될 수 있도록 서비스 구조 설계와 기술 컨설팅을 제공한다. 토큰 사용량 및 클라우드 비용 최적화 전략도 포함된다.

에네이는 서버·스토리지·네트워크·보안·배포환경·모니터링 등 클라우드 서비스 전반을 지원한다. AI 워크로드 운영에 필요한 리소스 구성과 보안·운영 정책 수립에도 협력하며, AI 네이티브 클라우드 전환을 위한 내부 기술 검토와 서비스 구성안 마련도 담당한다.

양사는 앞으로 △AI 네이티브 클라우드 레퍼런스 아키텍처 개발 △기업용 AI 워크로드 표준 구성안 마련 △클라우드 기반 AX 프로젝트 공동 제안 △AI SaaS(서비스형 소프트웨어)·AI 에이전트·업무 자동화 솔루션 운영 모델 개발 △공동 고객 발굴 및 사업화 모델 검토 등을 추진할 계획이다.

제르코닉스는 AI 엔진 'Cosentio(코센티오) AI'를 개발한 업체로, 삼성전자·현대자동차·네이버파이낸셜·LG전자·포스코그룹·한국은행 등을 대상으로 AI 교육 및 AX 프로젝트를 수행한 바 있다. 에네이는 14년 업력의 클라우드 전문기업으로, GS인증을 획득했으며 모두의창업·스마트서비스·데이터바우처 등의 지원사업에서 공급기업으로 참여해 왔다.