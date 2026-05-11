"경쟁국가 반사이익"…암참, 삼성전자 노조 파업에 '경고'

(서울=뉴스1) 김성진 기자 = 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장이 30일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 민관 합동 규제합리화추진단 현판식에서 축사를 하고 있다. 2026.4.30/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김성진 기자

삼성전자 노조의 파업이 우리나라의 투자환경에 악영향을 끼친다는 외국계 기업의 우려가 나왔다. AI(인공지능) 전환 시대에 반도체가 핵심 전략산업으로 자리매김한 가운데 글로벌 공급망 교란과 산업 안정성 훼손 측면에서 안팎의 경고음이 커지고 있다.

주한미국상공회의소(암참)는 11일 입장문을 내고 삼성전자 노사 갈등과 파업 가능성이 한국의 장기적인 투자 경쟁력에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 우려를 표명했다. 국내 최대 외국상공회의소인 암참이 이번 삼성전자 노사 갈등과 관련해 입장을 낸건 처음이다.

암참은 "삼성전자는 AI 인프라, 클라우드 컴퓨팅, 첨단 제조, 자동차, 에너지 산업 등에 필수적인 메모리 반도체 생산 분야에서 글로벌 공급망의 핵심적인 역할을 담당하고 있다"며 "특히 AI 관련 컴퓨팅 수요가 빠르게 확대되면서 한국 반도체 산업의 운영 안정성은 글로벌 기업들과 주요 공급망 파트너들에게 더욱 중요한 요소로 부각되고 있다"고 밝혔다.

이어 "삼성전자에서 상당한 수준의 생산 차질이나 운영 불확실성이 발생할 경우 글로벌 메모리 반도체 시장의 공급 부담이 더욱 커지면서 공급 병목 현상과 가격 변동성 확대, 조달 안정성, 전반적인 공급망 안정성에 대한 우려가 한층 커질 수 있다는 지적이 나온다"고 했다.

현재 상당수 암참 회원사들이 한국을 기반으로 한 안정적인 반도체 공급망에 크게 의존하고 있는데 실제 삼성전자의 생산에 문제가 생긴다면 연쇄적 피해를 입을 수 있다는 얘기다.

결국 우리나라의 경쟁력도 흔들리게 된다. 암참은 "핵심 수출 산업 내 노동 불확실성은 한국이 구축해온 안정적이고 신뢰할 수 있는 글로벌 제조·기술·공급망 파트너로서의 위상과 역내 비즈니스 허브로서의 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있다"고 지적했다.

공급 안전성에 불확실성이 커지면 우리 반도체 기업은 고객을 잃을 수 있다. 암참은 "주요 기업들이 공급망 집중 리스크를 줄이기 위해 생산·조달 거점을 다변화하는 과정에서 경쟁 국가들이 반사이익을 얻을 가능성도 거론된다"고 밝혔다.

이는 암참이 최근 발표한 '2026 국내 경영환경 설문조사'에서도 나타났다. 해당 조사에서 한국은 글로벌 기업들이 선호하는 아시아 지역본부 거점 순위에서 싱가포르와 홍콩에 이어 3위를 기록하며 한 단계 하락했다.

응답 기업들은 지역본부·투자 전략에 영향을 미치는 핵심 요소로 노동 정책과 규제 예측 가능성, 글로벌 기준에 부합하는 경영환경 등을 꼽았다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "글로벌 기준에 부합하는 안정적이고 예측 가능한 경영환경을 조성하는 것은 한국이 아·태지역 핵심 지역본부 및 투자 허브로 자리매김하는 데 있어 매우 중요한 요소"라고 말했다.