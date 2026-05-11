휴젤, 전국 학술 프로그램 개최…국내 시장 리더십 강화"

지난 9일 부산 시그니엘 호텔에서 진행된 휴젤의 전국 학술 프로그램 'H.E.L.F. ACT in Region' 현장/사진제공=휴젤

휴젤(282,500원 ▼3,000 -1.05%)이 올해 총 4회에 걸쳐 전국 학술 프로그램 'H.E.L.F. ACT in Region'을 진행한다고 11일 밝혔다. 국내 의료진과 협력의 폭을 계속 넓혀 국내 시장에서의 리더십을 한층 공고히 하겠다는 방침이다.

'H.E.L.F. ACT in Region'은 휴젤 주요 제품군 전반에 대한 이해도를 높임으로써 현장에서의 활용도 제고를 위해 기획된 프로그램이다. 단순한 제품 교육을 넘어 임상 경험을 공유함으로써 시술 안전성과 효용을 극대화하는 것을 목표로 한다.

지난 9일 부산 시그니엘 호텔에서 열린 첫 번째 행사는 약 50명의 의료진이 참석한 가운데 성료됐다. 이번 행사의 연자로 나선 최우식 라마르의원 울산점 원장은 바이리즌 스킨부스터 HA(히알루론산)를 활용한 안면 전반의 피부 개선 시술 접근법을 소개했다. 오욱 메이린의원 더현대서울점 원장은 필러 및 톡신 시술에 대한 풀리지 않는 주요 고민과 난제를 공유하며 참석자들과 심도 있는 논의를 이어갔다.

휴젤은 오는 6월, 9월, 12월에 각각 서울, 인천, 대전에서 순차적으로 행사를 진행한다. 국내 선두 메디컬 에스테틱 회사로서 의료진을 대상으로 차별화된 통합 메시지를 전달하겠다는 계획이다.

장두현 휴젤 대표는 "이번 학술 프로그램은 K-에스테틱 문화를 알리는 선봉장 역할의 한국 의료진을 지원하고, 임상적 가치를 나누기 위해 마련됐다"며 "국내 의료진과의 깊은 신뢰를 바탕으로 글로벌 기준의 학술 경쟁력과 지속 가능한 업계 문화를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.