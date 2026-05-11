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한화에어로, 에스토니아에 천무 추가 공급..파트너십 강화

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한화에어로, 에스토니아에 천무 추가 공급..파트너십 강화

김지현 기자
2026.05.11 09:37
천무 다연장로켓 /사진제공=한화에어로스페이스
천무 다연장로켓 /사진제공=한화에어로스페이스

한화에어로스페이스(1,216,000원 ▼90,000 -6.89%)는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 에스토니아 국방투자센터(ECDI)가 11일 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결함에 따라 에스토니아군에 천무 3문을 추가 공급한다고 밝혔다.

이번 계약은 지난해 12월 체결한 약 2억9000만 유로(한화 약 5200억원 규모)의 천무 도입 계약에 이은 후속 계약이다. 당시 계약에는 천무 발사대 6문과 3종의 미사일(CGR-080, CTM-MR, CTM-290), 운용·교육 지원 등이 포함됐다.

에스토니아는 현재 자국의 '국가국방발전계획 2031(RKAK 2031)'에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화 및 현대화를 신속하게 추진 중이다. 이번 후속 계약은 한화가 에스토니아의 요구 일정에 맞춘 적기 공급 능력을 입증했을 뿐만 아니라 지난해 12월 첫 계약 이후 사업 수행 과정에서 쌓은 상호 간의 두터운 신뢰가 더해진 결과라는 평가다.

한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 "이번 천무 3문 추가 도입은 에스토니아 국방력 강화에 큰 의미가 있다"며 "한화와의 협력이 지속적으로 긴밀하게 이루어지고 있음을 보여주는 사례"라고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 "앞으로도 발틱 지역에 한화의 방위 솔루션을 적극적으로 소개하며 에스토니아의 신뢰받는 전략적 파트너로 위상을 강화해 나가겠다"고 했다.

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